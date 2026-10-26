El paso a no adscritos de los ediles del PP consuma la crisis política y la moción de censura en Rairiz de Veiga

La crisis política en el gobierno local de Rairiz de Veiga sigue su curso tras el registro, la pasada semana, de una moción de censura contra la actual alcaldesa socialista, Asunción Morgade. La maniobra para arrebatar el bastón de mando a la regidora del PSOE fue firmada por cinco concejales: dos ediles elegidos bajo las siglas del Partido Popular, dos del BNG y un concejal tránsfuga de la propia formación socialista.

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El movimiento ha provocado una cascada de salidas en las formaciones implicadas, que no autorizaron esta alianza. Si el pasado viernes eran los dos concejales del BNG quienes anunciaban el abandono de su partido, este lunes se ha confirmado un paso idéntico en las filas populares. El presidente provincial lamentó que se enteraran de los movimientos una vez realizados aunque se lo comunicaron sus propios ya exediles, mientras que las otras formaciones se enteraron por la prensa, criticando abiertamente las acusaciones vertidas por otras formaciones políticas: "Isto tira por terra algunhas elucubracións que sempre fai o partido socialista de compra de vontades".

Menor ha desvinculado por completo a la dirección provincial de esta moción, asegurando que la situación "a nós nos colleu por sorpresa, e así o confesamos". El presidente provincial lamentó que se enteraran de los movimientos por la prensa y criticó abiertamente las acusaciones vertidas por otras formaciones políticas: "Isto tira por terra algunhas elucubracións que sempre fai o partido socialista de compra de vontades". Para el líder popular, la situación se resume en que "se poñen de acordo na presentación da moción dous partidos nas antípodas ideolóxicas e sen autorización das súas organizacións. E polo tanto iso conleva que agora todos van a o de non adscritos".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha querido desmontar con rotundidad el principal argumento esgrimido por los promotores de la moción, quienes justificaban su decisión alegando una supuesta falta de apoyo institucional y económico hacia Rairiz de Veiga por parte de la administración provincial. Con las cifras en la mano, Menor ha sido tajante para evidenciar la fuerte inversión realizada: "O caso de Rairiz que era un concello dos moi ben tratados. No pasado mandato Rairiz recibiu preto de 900.000 euros. 885.000 euros exactamente". Además, añadió que "no que vai de mandato sen ter en conta esta última modificación case duplicou. Ten 1.413.000 euros. Polo tanto creo que non hai ningunha xustificación e son datos obxectivos".

En cuanto al futuro político y la designación del próximo candidato del PP a la alcaldía de Rairiz de Veiga, Menor cerró la puerta a que los ediles díscolos puedan encabezar la lista popular. Sobre los rumores que apuntaban a Camilo Fernández como la apuesta del partido, el presidente advirtió: "Se a pregunta é si vai a ser o noso candidato, eu diría que si tivera algunha posibilidade de selo, dende o escrito de hoxe está máis lexos. Especialmente se marcha do partido".

A pesar de esta fractura, Menor quiso enviar un mensaje de tranquilidad al electorado garantizando que la maquinaria del partido sigue en marcha en el municipio: "Non se preocupen que vai haber candidato do Partido Popular, teño varias opcións", en tre las que suenan varios nombres que ya ocupan puestos en Concellos vecinos. El líder provincial concluyó la comparecencia reafirmando que el PP mantendrá su estructura local intacta y presentará candidatura "como no resto dos 92 concellos" de la provincia.