DISFRUTAR DE MANERA SEGURA
Guía de seguridad del Rally Ourense 2026: normativas, cortes de carretera y accesos QR
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Con el foco puesto en la seguridad. Así descuenta los días la edición 59 del Rally de Ourense, un año más valedero para el Supercampeonato de España, en la que un ourensano, Javier Pardo, ponía en juego la corona conquistada un año atrás. “Vamos a utilizar un sistema de planteamiento de seguridad con una única aplicación online y además tenemos el reto, de la mano de la Federación Española, de la implantación del nuevo sistema de trabajo de seguridad en rallys”, subrayó durante la presentación Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense.
Una preocupación por la seguridad en la que los aficionados, una de las joyas de la corona, cobran una importancia extrema. Recalcó en este sentido Fraga que “en todos los tramos estará prohibido que se sitúen los aficionados excepto en las zonas amarillas, que estarán convenientemente indicadas. Redoblamos el esfuerzo para preparar zonas con la intención que el público esté bien ubicado y quitamos mucha cinta roja que se utilizaba hasta ahora. Antes marcábamos muchas zonas en las que no se podía y ahora nos centramos en buscar y generar muchas zonas válidas para los aficionados”.
Un Rally de Ourense que arranca una edición más, donde la seguridad toma un papel importante. Esta es una de las prioridades de la organización. El objetivo principal es que tanto pilotos y aficionados disfruten de una gran edición con mucha emoción sobre el asfalto pero todo en un ambiente de seguridad.
Las carreteras cierran al público treinta minutos antes del paso del primer auto en competición, pero desde una hora antes hay vehículos de la organización pasando para verificar que todo está de acuerdo a los parámetros de seguridad. También los vehículos se encargan de organizar y asegurarse que los espectadores estén situados en los lugares correctos y seguros para proteger a todos en una edición más del Rally. Las carreteras se van a mantener cerradas hasta que pase el último vehículo en competición durante cada uno de los doce tramos.
Para que el público pueda disfrutar de la mejor forma de esta 59 edición del Rally de Ourense hay unas cuantas normas de seguridad que deben de seguir:
En el Rally de Ourense existen tres colores de cintas que debes conocer para saber donde puedes situarte:
En este caso la prioridad es seguir la normativa de seguridad y usar el sentido común. Una zona sin señal no implica que sea zona segura.
Está terminantemente prohibido colocarse en dichas zonas y sobre todo en la zona de curvas, hacerlo puede acabar en un accidente de gran gravedad. Si puedes evita colocarte en estas zonas y haz caso a las indicaciones de la organización.
Los comportamientos se basan en el respeto, a los demás aficionados que están disfrutando del Rally de Ourense, a la organización que vela por la seguridad, a la prensa que lo cubre y a los pilotos.
Queda estrictamente prohibido afectar la visión de los pilotos deslumbrándolos con linternas durante algunos de los tramos nocturnos o en cualquier momento de la carrera. Una incidencia de este tipo puede ser fatal. Mantenerse en la zona delimitada por la cinta amarilla como público. Insistimos estos espacios están marcados para disfrutar del Rally de Ourense de manera segura.
Para facilitar el acceso del público a las zonas de cada tramo, desde la organización del Rally de Ourense se habilitó un nuevo sistema apoyado en la tecnología. Hablamos de un sistema de códigos QR con hipervínculo para facilitar la llegada a las zonas recomendadas para los espectadores. Así es cómo funciona y las normativas que debes seguir:
En los documentos de tramos (como el Shakedown y otros tramos cronometrados), encontrarás códigos QR asociados a puntos kilométricos específicos (por ejemplo, Km 00,42, Km 01,71, etc.). Estos códigos cuentan con hipervínculos, por lo que si ves el documento desde el móvil puedes pinchar directamente sobre el código, o bien escanearlo con la cámara para que te dirija exactamente a la ubicación GPS del acceso recomendado.
Te compartimos algunos consejos prácticos para que puedas disfrutar del Rally de Ourense en su 59 edición:
En definitiva con esta guía tienes todo lo necesario para disfrutar de manera segura y responsable del Rally Ourense 2026. Mientras sigas las indicaciones y consejos puedes disfrutar de un gran fin de semana de rally en Ourense.
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