Detenido en Ribadavia tras empuñar una espada decorativa

Un hombre fue detenido en Ribadavia tras un incidente durante el cual cogió una espada. Fuentes consultadas por este periódico explican que los hechos ocurrieron el pasado viernes. Mientras se encontraba con su familia, en un momento de enfado cogió una espada militar decorativa de su abuelo que estaba colgada en el salón.

Sin embargo, la situación no fue a más y depuso su actitud después de que su hermano hablase con él, según las mismas fuentes. La Guardia Civil se personó en la vivienda ante el aviso de que había un hombre que estaba alterado. Los agentes procedieron a su detención, no mostrando el implicado ningún tipo de resistencia.

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El hombre pasó a disposición judicial el lunes, decretando la jueza la puesta en libertad con la prohibición de aproximarse a su madre. Se le investiga por un delito de violencia doméstica.