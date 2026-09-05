Este (des)gobernar requiere justicia

Hago balance sobre dos hechos noticiables e importantes de finales de agosto, que tienen de protagonista la Justicia. El primero, ya sentenciado, es que el gigante tecnológico Meta acuerda pagar 18 mil millones de dólares -cifra récord en este sector- para cerrar el juicio por las fallas en la protección a menores de edad. Los fiscales generales de los Estados y Territorios de EEUU, que demandaron a Meta, expresan su beneplácito por el acuerdo en un tribunal de Nueva York. Mientras, la empresa rechazó las acusaciones, pero optó por llegar a un acuerdo derivado de las demandas relacionadas con los efectos de Facebook e Instagram sobre menores de edad. Una noticia que está dando para artículos de opinión, dado el sensible y controvertido tema, en el cual Meta, rechazando las acusaciones, prefirió “un mal acuerdo a proseguir el pleito”, mientras los fiscales proclaman una “victoria monumental”. Una vez más, la Justicia pone a cada cual en su sitio, exigiendo a las plataformas que asuman responsabilidades protegiendo a los más débiles.

El segundo hecho noticiable deriva de lo acontecido -aún colea y lo que te rondaré morena- en Ceuta, con la súbita y masiva entrada por la fuerza de 80 mil norteafricanos, y no sabemos los centenares de muertos en el intento de llegar. Lo menos que escuchamos es hablar de los muertos, haciendo bueno el dicho de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”, que es lo mismo que sentir tristeza y dolor por los finados, a los que hay que enterrar, y como la vida sigue para los que quedan, por supuesto se les atiende en sus necesidades. En Ceuta son muertos debido a la negligencia, temeridad, dejadez de funciones, mentiras del Gobierno de España, y teniéndolo que dirimir en clave política, también judicialmente. ¿Fueron evitables esas muertes sin entierro y la demás problemática sobrevenida de desórdenes públicos, crisis sanitaria, social y humana, padeciéndolo los que entraron y los propios ceutís? Yo digo sí: evitables en buena medida, si hubiese anticipación y no se tardara un mes en tomar decisiones.

Lo último que trasluce es que el presidente del Gobierno ignoró, o hizo caso omiso, a todas las alertas y peticiones de ayuda que Vivas, el presidente ceutí, trasmitió al equipo de Presidencia desde el 27 de julio

Evitables en gran medida, ya que lo último que trasluce es que el presidente del Gobierno ignoró, o hizo caso omiso, a todas las alertas y peticiones de ayuda que Vivas, el presidente ceutí, trasmitió al equipo de Presidencia desde el 27 de julio, lo que trajo y está teniendo consecuencias para la seguridad del Estado. La política es prevención, anticipación y tomar medidas, sobre todo habiendo un SOS de Vivas al que no se le hizo caso. Si Vivas miente, habría también que tomar responsabilidades. ¿Avisó o no el CNI? Todo lo expuesto, junto a las discrepancias y contradicciones entre los propios ministros, debe ser aclarado políticamente -harto imposible-; a partir de aquí, nada debe quedar impune a la hora de dirimir responsabilidades judiciales. Al igual que en el caso Meta la Justicia americana ha protegido a los más débiles, exigiendo responsabilidades a esa gran empresa, en el hacer ceutí se han dado comportamientos y explicaciones políticas imposibles de entender. Y no es judicializar la política, es respeto al más del centenar de muertos que tenían rostro, nombre y apellidos… y quedaron en muertes anónimas, sin que sepamos las medidas que se pudieran haber tomado para evitar la tragedia.

Tengo como muestra, y así lo declaré en redes sociales hace días, tal como se iban sucediendo los acontecimientos en Ceuta, con las idas y venidas de los ministros sin nada que aportar y contradiciéndose entre ellos mismos, que la Justicia no podía quedarse al margen, ante tamañas aberraciones políticas. La política no puede ser inmune a los veredictos judiciales cuando gobernar mal conlleva presuntos comportamientos delictivos. Por ello quedé tranquilo cuando el sábado 29 de agosto, desde Cerdedo Cotobade, Feijóo, además de acusar a Sánchez de abandonar Ceuta, también advirtió que tendrá “consecuencias”, ya que el PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Crisis humanitaria, social, sanitaria, confinamiento de niños ceutís que ya va para un mes… no podemos tragar que fue por culpa de Rusia, Israel, la ultraderecha, mafias y redes sociales y nada tuvo que ver Marruecos. ¿Qué atadura vital tiene Sánchez con Marruecos? “Gobernar mal no es un delito”, dice mi admirado Xosé Luis Barreiro Rivas. Yo, humilde de mí, digo que gobernar mal por dejadez de funciones, sin hacer caso a las advertencias desde días antes, dejando de tomar decisiones a tiempo por estar de vacaciones, con el resultado de más de un centenar de muertes, desórdenes, emboscadas, las crisis dichas, deben tener un precio judicial o al menos comprobarlo. ¿O los muertos, por ser anónimos, no se merecen una investigación de los hechos? Y no se trata de judicializar la política.