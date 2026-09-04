FIESTAS PATRONALES
El Portal reunirá música y tradición en Ribadavia
FIESTAS PATRONALES
Ribadavia se prepara para cinco días de celebración con motivo de las Festas do Portal, que llenarán la villa de música, tradición y actividades entre el 5 y el 9 de septiembre. Como anticipo, hoy a las 22,30 horas, el Parque de A Veronza acogerá una proyección de cine al aire libre. El sábado 5 arrancará con la X Quedada de Motos Clásicas O Ribeiro y un programa que incluirá algunas de las actividades enmarcadas en el Festival Arteficial, como el Mercado das Sementes o el taller de cerámica y tejidos, además de los pasacalles de gigantes, cabezudos y cabezudiños, acompañados por Airiños da Arnoia. La música será protagonista durante toda la jornada, con las propuestas del Festival Arteficial, con sesiones de DJ y grupos en distintos espacios de la villa, y la verbena con la orquesta Los Españoles.
El domingo 6 mantendrá el ambiente festivo con Bardo Abelardo, los gigantes y cabezudos con los gaiteiros Castredeallo. Por la tarde, la actuación de DJ Tibu y el Festival de Bandas, con A Lira de Ribadavia y A Lira de Luarca en el Auditorio do Castelo. Tabaleiros da Istoria pondrá el broche a la jornada con un pasacalles. El lunes 7 comenzará la confección de la Alfombra Floral por las Mulleres Rurais de Ribadavia, con la ofrenda de Carballeda de Avia. La Charanga Bandiños Band animará la tarde y la verbena estará amenizada por la Orquesta Olympus y disco móvil MVP.
El martes 8 será el día grande, con la procesión en honor a Nosa Señora do Portal a las 10,30 acompañada por la Banda de A Lira, y la misa a las 12,00 horas cantada por la Coral del Club Artístico, seguido del pasacalles de gigantes y cabezudos. Por la tarde tendrá lugar el espectáculo “Henriko #Todotrucazos Circo” y actuará el grupo DR Slump, poniendo el broche final la tirada de fuegos en San Francisco. El miércoles 9 concluye la fiesta con la misa cantada en San Domingos y el traslado de la Virgen a su santuario acompañada de la Banda Filarmónica de Amares, que ofrecerá un concierto.
La concejala de Cultura, Yolanda Gómez, anima a vecinos y visitantes a disfrutar de unos días que considera “unha das celebracións máis especiais do calendario de Ribadavia, uns días para compartir a vila, manter vivas as nosas tradicións e gozar dunha programación pensada para públicos diversos”.
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