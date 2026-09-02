Arteficial ofrecerá dos días de intensa actividad

El Museo Etnolóxico de Ribadavia acogió ayer la presentación oficial de la vigésima edición del Festival Arteficial, que se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre con una programación interdisciplinar que acercará distintas propuestas culturales a varios espacios del municipio.

En el acto participaron el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo M. Lorenzo; el alcalde de Ribadavia, César Fernández; la concejala de Cultura, Turismo y Enoturismo, Yolanda Gómez; la directora del Museo Etnolóxico, Pilar Núñez, y representantes de la Asociación Cultural Arteficial Ainhoa Viñuela y Manuel Araujo.

Programa

Entre las actividades que requieren inscripción previa está la visita guiada a la imprenta tradicional “El Ribadaviense”, que tendrá lugar el viernes, día 4, de 11,00 a 14,00 horas. Esa misma jornada, a las 16,30 horas, el Museo Etnolóxico acogerá el taller de creación musical “Son Electrónico”, impartido por Pablo Puentes y Jesús Jara y dirigido a público a partir de cinco años. El sábado 5 será el turno del taller intergeneracional “Coas mans no pasado: a cerámica e os tecidos”, también en el Museo Etnolóxico, con sesiones de 11,00 a 12,30 y de 17,00 a 18,30 horas.

El resto de propuestas se repartirán entre espacios exteriores e interiores. El viernes se celebrarán en el Museo Etnolóxico y el sábado, en el barrio da Madalena durante la mañana y en la Iglesia Santa María da Oliveira por la noche.

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La música volverá a ser una de las grandes protagonistas del festival. El viernes por la noche actuarán DJ Grima, a las 20,00 horas, y Su Garrido Pombo, a las 20,30 horas. El sábado, la programación arrancará por la mañana con los talleres, a los que seguirán el pasacalles de Cabezudiños, Don Pedro y Doña Ana con el Grupo de Gaitas “Airiños”, el Mercado das Sementes y actuaciones de distintos disc-jockeys. La noche comenzará con DJ Sapoconcho Semponcho, de 23,00 a 00,00 horas; continuará con San La Muerte Cumbia Club, hasta la 01,30, y finalizará con Sapoconcho Semponcho, hasta las 02,30 horas.