¡Tocomocho político!

Es habitual ver sinceros agradecimientos de ciudadanos en relación con sus estancias hospitalarias. Como bien dice el refrán popular, es de bien nacido ser agradecido. Sin embargo, esta noble expresión ancestral no encuentra reflejo en la clase política actual. Con amarga ironía, quiero dar las gracias a nuestros gobernantes, nacionales y europeos, por deteriorar con rapidez lo construido con esfuerzo durante más de medio siglo. Su visión sobre la educación, la sanidad y las profundas transformaciones del mercado laboral mira siempre al pasado y desatiende por completo los desafíos del mañana.

Aprovechados de un Estado del bienestar que languidece por los cuatro costados, su ineficacia para resolver los problemas reales fomenta un clima asfixiante de polarización. Tampoco se percibe un liderazgo firme hacia una auténtica federación europea capaz de competir frente a potencias como Estados Unidos o China; seguimos anclados en disputas de reinos de taifas, mientras los representantes públicos eluden cualquier autocrítica recurriendo al gastado “y tú más”. Al final, los únicos perjudicados son los ciudadanos de a pie: pagan impuestos por servicios debilitados y contemplan con honda frustración cómo sus propios hijos se enfrentan a un horizonte profesional mucho más incierto y precario que el de sus padres.

Estos representantes juegan un mundial de cuatro años, como en el fútbol. Como malos estudiantes, solo se preocupan cuando vienen las elecciones, para prometer algo que saben perfectamente que van a incumplir. Es el timo del tocomocho de los políticos del presente siglo. Lo triste de la situación es la brecha generacional que se está formando por esta pasividad pública.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)