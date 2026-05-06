Ourense, termalismo y regulación: un paso en la buena dirección

La Escuela Universitaria de Enfermaría de Ourense, que viene manteniendo en los últimos años un compromiso con la docencia e investigación en torno al termalismo y los estilos de vida saludables, valora positivamente la iniciativa de la Diputación, adoptada por unanimidad en el reciente pleno, de solicitar a la Xunta de Galicia la revisión de la normativa sobre las aguas termales.

Se trata de la Ley 8/2019, de aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia, que respondió a la necesidad de ordenar unos espacios que forman parte de una de las principales señas de identidad de nuestra ciudad garantizando condiciones, entre otras, de seguridad.

Con el paso del tiempo, su aplicación ha puesto de manifiesto dificultades en determinados contextos, especialmente en espacios de uso público vinculados a modelos tradicionales y comunitarios. Esta experiencia permite ahora abordar su revisión con mayor perspectiva.

Ourense no solo dispone de aguas termales: convive con ellas

El acuerdo alcanzado por unanimidad en la Diputación es, en este sentido, una buena noticia. Desde nuestra posición en el ámbito académico y sanitario, entendemos que el reto no está en cuestionar la regulación, sino en ajustarla a la realidad del territorio, garantizando el acceso a un recurso que ofrece bienestar a la población.

Ourense no solo dispone de aguas termales: convive con ellas. Su uso cotidiano, accesible y socialmente integrado constituye una seña de identidad que conviene preservar. Mantener ese carácter cercano y abierto a la ciudadanía exige una regulación equilibrada y sensible a la diversidad de modelos existentes.

Estos cambios podrían abrir la puerta a un modelo más ajustado, que tenga en cuenta los usos terapéuticos, preventivos y sociales del termalismo, sin perder su dimensión accesible y solidaria.

Desde la Escuela Universitaria de Enfermaría de Ourense reafirmamos nuestro compromiso con este tipo de iniciativas que puedan servir para acercar un recurso tan valioso a la población.