La Casa da Groba entra en la lista roja de Hispania Nostra

La casa renacentista de A Groba, situada en la parroquia de San Pedro de Sanín, en Ribadavia, acaba de ser incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra debido a su avanzado estado de deterioro. La incorporación pone el foco sobre la vulnerabilidad de uno de los ejemplos más singulares del patrimonio civil gallego y alerta sobre la necesidad urgente de actuar para evitar la pérdida definitiva de sus valores culturales y arquitectónicos.

El edificio, levantado en mampostería y con planta rectangular, conserva elementos destacados como una ventana angular con “parladoiros” y un patín exterior de acceso al primer piso, características propias de la arquitectura nobiliaria gallega de la Edad Moderna. Según explica Hispania Nostra, cuyo objetivo es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural “la vivienda se encuentra actualmente sin cubierta y lleno de cascotes, una situación que refleja un importante proceso de ruina y que amenaza seriamente la conservación del inmueble”.

Interior del inmueble, lleno de cascotes. | MARTIÑO PINAL.

Además de su valor arquitectónico, la casa está estrechamente vinculada a la tradición vitivinícola de la comarca de O Ribeiro y a la presencia de familias hidalgas en la zona durante los siglos XVI y XVII. Su ubicación dominante sobre el núcleo histórico de A Groba la convierte también en un referente paisajístico y cultural dentro del municipio ribadaviense.

La vivienda forma parte de uno de los conjuntos etnográficos medievales más relevantes del municipio y mantiene relación histórica con otras casas hidalgas de la zona, como la de Sanín o la de los Mendoza. Aunque está protegida por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, desde Hispania Nostra advierten de la necesidad de una intervención inmediata para evitar daños irreversibles.

Con esta nueva incorporación, Galicia suma ya 87 bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, 14 de ellos en la provincia de Ourense.