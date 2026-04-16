PATRIMONIO CULTURAL
El casco histórico de Ribadavia suma viviendas rehabilitadas
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Dos viviendas del casco histórico de Ribadavia han sido recientemente adquiridas gracias a la línea de ayudas de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, destinada a la compra en centros históricos. Cada uno de los propietarios recibió una aportación de 2.900 euros el pasado año, una ayuda que contribuye a hacer más accesible la adquisición de inmuebles y favorece la conservación de este entorno patrimonial, al permitir darle uso a viviendas que se encontraban vacías o necesitaban rehabilitación.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer a los dos beneficiarios, del total de siete que recibieron la ayuda en la provincia, para poner en valor el impacto de estas subvenciones, que ayudan a revitalizar las zonas antiguas.
“É fundamental seguir mantendo a vida nos cascos históricos, co cual é un apoio económico para os que queiran adquirir vivendas nestas zonas privilexiadas”, destacó Pardo, recordando que ya está abierto el plazo para solicitar nuevas ayudas destinadas tanto a la compra en centros históricos como a la adquisición de vivienda protegida.
Estas líneas cuentan con un presupuesto global de 2 millones de euros y buscan mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.
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