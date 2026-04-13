Ribadavia vive un mes dedicado entero a la lectura

El Concello de Ribadavia, a través de su biblioteca municipal, ha puesto en marcha una programación durante abril para celebrar el Mes do Libro. Esta iniciativa combina el fomento de la lectura con actividades creativas, solidarias y de apoyo al comercio local. Uno de las propuestas es la actividad infantil y familiar Marcapáxinas Solidario, desarrollada en colaboración con Save the Children los días 14, 15 y 16 a las 17,00 horas en la sala infantil de la biblioteca. La jornada se divide en una sesión de cuentacuentos y un taller de creación de marcapáginas. El objetivo es promover valores de empatía y solidaridad al reflexionar sobre la realidad de niños afectados por la pobreza o conflictos bélicos.

Esta actividad requiere inscripción previa dado que las plazas están limitadas a 12 participantes por sesión. La actividad conlleva una aportación económica voluntaria mínima de un euro por niño, que se destinará a la producción de alimento terapéutico contra la desnutrición infantil. Como reconocimiento, los menores recibirán un diploma y el carné de lector de la ONG. Complementando esta acción, a partir del 13 de abril se podrá visitar en el centro una exposición sobre la labor de la organización.

El día central de la conmemoración será el día 23, coincidiendo con el Día del Libro. La Casa da Cultura acogerá el cuentacuentos teatralizado “Contos de lobos”, a cargo de la compañía Ghazafelhos Teatro. Además, durante ese día se realizará un regalo de libros al público asistente hasta agotar existencias.

Apoyo a las librerías

Entre los días 22 y 26 de abril, el Concello promueve un descuento del 20% en la compra de ejemplares en los establecimientos Follas Novas, Mafranch y Goyma. Con todo este conjunto de acciones, la corporación municipal busca demostrar que la cultura puede ser una herramienta fundamental de transformación social. Aquellas familias interesadas en inscribirse en los talleres solidarios pueden hacerlo directamente en la biblioteca o a través del teléfono de la Casa da Cultura.