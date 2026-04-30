César Fernández, alcalde de Ribadavia: “A Feira é un motor e escaparate do territorio”
FEIRA DO VIÑO
Ribadavia prepárase para acoller a Feira do Viño do Ribeiro, un escaparate único para os viños da D.O. e que converterá a vila en epicentro da enoloxía, a gastronomía e a cultura durante a fin de semana.
Ribadavia ultima os preparativos para a 63ª Feira do Viño do Ribeiro, unha cita que volverá converter a vila no epicentro do viño, a gastronomía e a cultura galega entre o 1 e o 3 de maio. A inauguración oficial terá lugar o venres ás 12,00 horas no recinto da Alameda, co pregón a cargo de Xosé Carlos Sierra, referente na divulgación do patrimonio vitivinícola galego.
A feira reunirá a 29 adegas e colleiteiros do D.Ou. Ribeiro, que ofrecerán unha ampla mostra da calidade e diversidade dos viños da comarca nos postos da Alameda. A organización destaca a boa acollida previa do evento, constatando unha elevada demanda para participar nas actividades programadas, polo que recomenda realizar reserva anticipada.
O evento ofrecerá unha experiencia completa ao redor do viño, combinando catas populares e comentadas, talleres de cociña e actuacións musicais. Entre os nomes salientables figuran a catadora Marta Cortizas, recoñecida como mellor catadora de España e da Península Ibérica en 2025, e a chef Iria Espinosa, do restaurante Árbore dá Veira, distinguido cunha estrela Michelin.
Como novidade, a Praza Maior acollerá a Feira de Artesanía de Galicia con 16 postos de artesáns e propostas de deseño, téxtil e cerámica. Ademais, o evento reforzará a súa accesibilidade incorporando interpretación en lingua de signos en distintas actividades.
Pregunta. Que representa a Feira do Viño do Ribeiro para Ribadavia?
Respuesta. É, sen dúbida, o evento máis importante que temos na provincia e unha das máis importantes de Galicia, arredor do noso principal sinal de identidade: o viño. Leva 63 anos celebrándose de maneira ininterrompida e nos permite poñer en valor o noso produto estrela. É tamén unha oportunidade para amosar o noso patrimonio, a nosa paisaxe e a nosa cultura. Ao final, falamos dun evento que actúa como motor económico e como escaparate do territorio.
P. Nun momento complicado para o sector, en que axuda a feira a adegas e colleiteiros?
R. Estamos nun contexto esixente, como en moitos sectores, pero tamén é certo que o Ribeiro está vivindo un momento de recoñecemento histórico pola calidade dos seus viños. A feira é unha ferramenta fundamental porque permite o contacto directo entre adegas, colleiteiros e consumidores. É o momento de dar a coñecer o produto, de que a xente o probe, o valore e o recoñeza. A cata popular é especialmente importante, porque son os propios consumidores os que contribúen a destacar os mellores viños. Iso reforza a visibilidade e o prestixio do sector vitivinícola.
P. Como está a ser acollida das actividades complementarias?
R. Moi boa. Levamos anos apostando por un modelo de feira máis completo, cun enfoque enoturístico, no que o viño é o eixo pero no que tamén hai espazo para a gastronomía, a música e a divulgación. As catas, os obradoiros de cociña e as actividades complementarias teñen cada vez máis demanda, e iso demostra que o público busca experiencias máis completas arredor do viño.
P. Este ano acompáñase da artesanía, que espera desta unión?
R. Buscamos ofrecer unha experiencia máis completa: que quen nos visite poida gozar do viño, pero tamén descubrir o talento dos nosos artesáns e artesas nun entorno único. Estamos convencidos de que esta combinación vai sumar valor á feira e converterse nun atractivo máis para achegarse a Ribadavia.
