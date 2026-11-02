Galería | Ribadavia mete miedo con su Noite Meiga

Cientos de personas participaron en la 26 edición del Desfile Meigo, que llenó de disfraces terroríficos el casco histórico de Ribadavia, junto al pasaje del terror, la Escola de Feiticeiras y numerosos espectáculos.

La villa de Ribadavia vivió unos momentos terroríficos en la tarde y noche del sábado. Cientos de personas se echaron a la calle para sumarse a una fiesta inspirada en el Samaín y que se desarrolló por las calles del casco histórico con cientos de disfraces, a cual más pavoroso. Brujas, monjas satánicas, fantasmas e incluso marcianos se apunaron al Desfile Meigo para repartir sustos entre los más osados.

La diversión estuvo garantizada en un evento que este año alcanzó las 26 ediciones y al que cada vez se suma un mayor número de visitantes, según comentó la concejala de Cultura, Yolanda Gómez. “Foi unha edición espectacular. Dos anos que veu máis xente. Cada vez chegan máis visitantes de outras provincias”, comentó.

El Desfile Meigo es uno de los atractivos de la fiesta, pero no el único. También está el pasaje del terror As Sombras da Istoria, que se desarrolló en el castillo de los Sarmiento y que este año estuvo dedicado al Medievo, en un guiño a la Festa da Istoria.

La Escola de Feiticeiras es otro punto fuerte de esta terrible jornada. Dirigida a un público familiar posibilita que aquellas personas que superan las distintas pruebas reciban el carné de feiticeira. En esta edición tampoco faltaron la música, los espectáculos itinerantes y la queimada.