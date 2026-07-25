La MIT reconoce la trayectoria de la creadora Paula Carballeira

La 42ª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia vivió el viernes 24 de julio uno de sus momentos más emotivos con la entrega del Premio de Honra a Paula Carballeira, en reconocimiento a su amplia trayectoria como actriz, dramaturga, directora y narradora oral, considerada una de las creadoras fundamentales de la escena gallega contemporánea.

El acto reunió a representantes del sector teatral y al público para homenajear a una autora que ha hecho del teatro un espacio de memoria, conciencia y compromiso cívico. El alcalde de Ribadavia, César Fernández, mostró su satisfacción por “contar coa homenaxeada, ter ocasión de recoñecer a súa traxectoria, o seu traballo e poder gozar de todo o que lle ofrece ao mundo desde as distintas facetas da súa labor profesional”.

Las directoras de la MIT, Sabela Mendoza y Gena Baamonde, destacaron la capacidad de Carballeira “para facer dialogar a tradición oral galega coa creación actual”, subrayando su labor como docente y referente para nuevas generaciones de narradores, y su contribución “a renovar o teatro galego contemporáneo dende a defensa dunha escena comprometida coa calidade artística e coa función social da cultura”.

Paula Carballeira agradeció el reconocimiento y definió la MIT como “un referente e un acto de amor”. Reivindicó el papel de las escuelas municipales y los grupos universitarios de teatro: “Aí formámonos como profesionais pero tamén como espectadoras, e iso é o que pasa en Ribadavia, tanto para a xente que se dedica ao teatro como para a que vén ver as obras”.

La 42ª edición de la Mostra concluye este sábado, tras nueve días de programación, con la última sesión del taller impartido por la coreógrafa Poliana Lima y por la tarde con “Roland Mon Amour”, de Cris Balboa, que combina teatro, música, danza y humor. La Alameda acogerá después “361º”, de Proyecto Tránsito, un espectáculo de circo contemporáneo y teatro físico inspirado en la teoría del caos. El broche final será en el Castelo con el estreno en Galicia de Atlas de anatomía, de Paula Quintana, una creación de danza y artes vivas centrada en la identidad y la transformación del cuerpo.