El poder de la palabra centra la jornada de la MIT de Ribadavia

El director, escenógrafo y gestor cultural Antonio Simón recibió ayer el Premio da Academia Galega de Teatro, que reconoce la trayectoria de los profesionales de las artes escénicas. El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Concello de Ribadavia y abrió la segunda jornada de la 42ª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que organiza este concello.

El programa continuó con “Zoombies” una pieza del artista Pedro Vilela

El programa continuó con “Zoombies” una pieza del artista Pedro Vilela y TREMA!, que pudo verse en la iglesia de La Madalena. El escenario del auditorio Manuel María de la Casa da Cultura fue elegido para la representación de “Colapso. Ser joven ante los límites del crecimiento”, de Miguel Oyarzun y Juan Ayala, rematando la jornada en el auditorio Rubén García do Castelo con “Mercedes máis eu”, un encuentro artístico entre Janet Novás y Mercedes Peón, que combina música y danza.

Las actividades de este domingo comenzarán a las 12,00 horas en la Biblioteca Municipal. Aquí será presentada la publicación de “O Miradoiro”, con la que Isa Fernández ganó el XX Premio Abrente de Textos Teatrais. El acto permitirá presentar la nueva etapa de la colección editorial del Premio Abrente, que impulsan la MIT y Aira Editorial. A continuación, tendrá lugar el encuentro “Publicar teatro galego: para qué e para quén?”, con creadoras, editoras y profesionales del sector.

A las 19,00 horas, el Auditorio Manuel María mostrará una obra para público familiar: “Berenguela na gaiola”, de Xarope Tulú y Galeatro, y a las 20,00 horas, el Club Artístico será el escenario de “El discurso”, de la andaluza Rosa Romero, propuesta que combina conferencia, teatro y autoficción. La jornada fnalizará a las 23,30 horas, y en el Auditorio Rubén García do Castelo, con “Hospital de Campo” de los catalanes de Societat Doctor Alonso, pieza que acerca a intérpretes y público.