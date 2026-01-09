El Concello de Ourense tramitó 15 conversiones de bajos durante 2025

La conversión de bajos comerciales en viviendas impulsada por la Xunta de Galicia viene precedida por la posibilidad de que la iniciativa privada pueda realizar una conversión similar, y dedicar después la vivienda resultante al alquiler privado o al turístico, opción mayoritaria en la ciudad.

Durante el pasado 2025 ha pasado por la concellería de urbanismo un pequeño goteo de peticiones para poner en marcha reformas que tengan viviendas como resultado; de tal forma que las actas de la junta de gobierno recogen 15 solicitudes favorables entre enero y diciembre, y otras tres cuyo proyecto fue rechazado. La mayor parte de ellas (10, con siete resoluciones favorables) se concentraron entre enero y julio, y ocho más recibieron el visto bueno desde septiembre hasta el cierre del año.

En términos generales, los proyectos de reforma oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros, llegando el más caro a alcanzar un presupuesto de 79.596 euros para arreglar un bajo comercial en la calle Río Navea. Vienen precedidos por un informe favorable de los arquitectos municpales, así como otro informe jurídico sobre la situación del inmueble.

Una vez aprobados, el Concello da a los promotores de la obra un plazo de seis meses para comenzar la reforma, no pudiendo esta detenerse durante el medio año siguiente; y disponiendo de hasta 3 años para concluir la conversión, con posibilidad de solicitar prórrogas.

Con la obra terminada, los solicitantes deben entregar ante la concellería de Urbanismo el certificado técnico de fin de obra, así como la documentación necesaria para que el consistorio pueda otorgar una licencia de primera ocupación.

Bajo aprovechamiento

Los datos del catastro establecen en Ourense 6.199 inmuebles que cuentan con la catalogación del bajo comercial, otorgándoles un valor medio de 602.779,86 euros -teniendo en cuenta el valor por metro cuadrado y situación-.

Asociaciones como la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Feguein) han señalado varias veces que hasta el 40% de estos bajos se encuentran cerrados y sin uso.

