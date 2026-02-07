Ribadavia recibió cerca de 100.000 visitantes en 2025

Las termas de Prexigueiro son el mayor reclamo para los turistas.

Ribadavia recibió cerca de 100.000 visitantes a lo largo de 2025, según la estimación realizada por el Concello a partir de los datos de la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT).

La oficina atendió a 19.510 personas durante el año, 603 más que en 2024, con una media de 53 atenciones diarias y 1.625 mensuales, aunque el Concello recuerda que solo uno de cada cinco visitantes pasa por estas instalaciones.

Según estos datos, el 55% de los turistas procedía de Galicia, mientras que el resto llegaron principalmente de Madrid, León, Castilla, Andalucía, Euskadi y Cataluña. El turismo internacional supuso un 3%, con especial presencia de visitantes portugueses. Los meses con más visitantes fueron agosto, con 2.822; mayo, con 2.682; y julio, con 2.501, aunque los datos muestran una presencia constante durante todo el año, incluidos los meses de invierno y especialmente en navidad, cuando pasaron por la OMIT más de 1.700 personas.

Las termas de Prexigueiro, los museos Etnolóxico y Do viño y el castillo fueron los lugares más visitados

La edil de Turismo, Yolanda Gómez, subraya que “hai unha evolución positiva e sostida do turismo en Ribadavia, froito dunha oferta máis recoñecida e diversificada, sendo cada vez é máis habitual recibir turistas fóra da tempada alta”, recordando que en los cálculos no están contabilizadas “as miles de persoas que veñen á Festa da Istoria, a Feira do Viño, á Noite Meiga ou á MIT”.

Entre los lugares elegidos por los turistas destacan las Termas de Prexigueiro, que volvieron a ser el recurso más visitado con cerca de 65.000 usuarios, seguido del Museo Etnolóxico, con 11.481 visitantes; el Museo do Viño de Galicia, con 6.746 y el Castillo de los Condes, con 3.497 visitas.

Las personas que llegan a Ribadavia se interesan principalmente por el patrimonio histórico, termalismo, las visitas a bodegas, rutas de senderismo y bicicleta, además de la gastronomía, sumándose la decoración navideña.