El PSOE reclama mejoras en las aceras de la calle Progreso de Ribadavia

El PSOE de Ribadavia critica el “lamentable estado” de la calle Progreso, una de las principales arterias de la villa, que atribuye a la “deixadez e desidia” del gobierno municipal.

Los socialistas aseguran que a lo largo de toda el mandar, el alcalde no ha realizado un mantenimiento adecuado de este vial, lo que ha provocado que numerosas losetas se encuentren sueltas o rotas. Inciden en que a esta situación se suma el mal estado del firme y la ausencia de señalización vial, como pasos de peatones o líneas de delimitación de carriles.

Desde el grupo municipal recuerdan que durante este mandato “reclamamos en numerosas ocasións que se levara a cabo un mantemento desta rúa”, pero, según indican, el PP “fixo oídos xordos”, permitiendo que el deterioro fuera a más.

Esta situación, señalan, supone un riesgo para los viandantes, ya que las losetas se desprenden y provocan tropiezos y caídas, un problema que se agrava en invierno, cuando “as losetas collen moita auga e provocan importantes charcos”.

El PSOE también critica que, a diferencia de etapas anteriores, cuando “sempre se fixo un mantemento ordinario”, ahora las aceras presentan un estado muy deficiente. Por ello, reclaman al alcalde que, si no quiere intervenir, contacte con la Axencia Galega de Infraestruturas, titular del vial, “para que atenda estas demandas, non só polas beirarrúas, senón na totalidade da estrada” en una zona con importante actividad comercial.

