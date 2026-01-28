Ribadavia, en el mapa de ciudades del vino de España

Ribadavia acaba de incorporarse a la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), pasando a formar parte de una amplia red de más de 400 municipios que comparten la cultura y la economía vinculadas a la viticultura, del que en Galicia ya forman parte el municipio de Cambados y la Ribeira Sacra, que agrupa a varios ayuntamientos bajo una misma propuesta enoturística.

La presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro y concelleira de Servizos, Medio Ambiente e Viticultura de Ribadavia, Mari Luz Expósito, explica que desde el Ayuntamiento se solicitó la adhesión “co obxectivo de que a Ruta do Viño do Ribeiro se integre no Club de Rutas del Vino de España. O paso previo é que unha entidade da ruta, en este caso o Concello de Ribadavia, se faga membro da Acevin”.

Méritos

Entre los méritos presentados para la inclusión de Ribadavia en la entidad figura la amplia oferta enoturística dirigida tanto a residentes como a visitantes. Destaca especialmente la Feira do Viño do Ribeiro, creada en 1964, que cada año atrae a miles de personas, consolidada como uno de los grandes referentes del enoturismo gallego.

Expósito añade que además “Ribadavia, como concello e capital do Ribeiro, ten unha historia suficientemente importante para entrar a formar parte desta entidade. Entre os requisitos estaban ter unha tradición vinculada ao viño, tamén dispoñer dun museo, e aquí temos o Museo do Viño de Galicia, e contar con adegas que fagan actividades de enoturismo, ademais de eventos de promoción como a Feira do Viño do Ribeiro”.

El Museo do Viño de Galicia, ubicado en la antigua reitoral de Santo André de Camporredondo, desempeñó también un importante papel en la entrada en la Asociación. Desde la institución señalan estar “moi orgullosos desta inclusión na Acevin e do pequeno grao de area que puidemos aportar para elo”, destacando que el museo “é tamén a expresión dun éxito colectivo do territorio vinícola”.

Proyección

Formar parte de Acevin permitirá a Ribadavia potenciar su proyección como destino enoturístico y participar en iniciativas conjuntas y eventos con otras ciudades del vino de España, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas, abriendo además nuevas oportunidades para el turismo y la economía local ligada al mismo, según destaca Expósito.

“É unha oportunidade de promoción que abre a porta a un turismo ligado ao viño a nivel nacional, e tamén para poñer en valor o noso patrimonio cultural e histórico, moi relacionado co viño, ademais dun recoñecemento a nosa historia vinícola”, señala.