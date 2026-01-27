Urgen que se presenten las cuentas en Ribadavia

Ribeiro en Común llevará a pleno una moción recordando varias propuestas aprobadas en sesiones anteriores, en cuestiones que consideran “clave”, a fin de que se incluyan en los presupuestos de este año, criticando además el retraso en la aprobación de las cuentas.

Piden así incluir partidas destinadas a la ampliación del polígono industrial, a la adquisición de suelo para vivienda pública y a la reducción de tasas en servicios sociales. Otra propuesta gira en torno a la redacción y aprobación del Plan Director de San Xés, como paso previo a la rehabilitación de su entorno, y destinar fondos de la Diputación a la creación de un parque infantil cubierto.

La formación critica la “inacción política” del gobierno para llevar a cabo estas iniciativas, algo que rechazan desde el gobierno municipal, asegurando que el Concello “está a funcionar a pleno rendemento”, con resoluciones y decretos accesibles a todos los grupos.

Lamentan que el portavoz de RC hable de inacción e indican que “quizais el non está a facer o seu traballo e ten unha imaxe equivocada da realidade municipal”. “Agradecemos que teña tanta confianza no noso goberno e que nos pida facer o que non foi capaz de facer él, e por suposto que, tal e como temos comprometido no noso plan de mandato, seguiremos a tomar todas as medidas necesarias para mellorar a calidade de vida da veciñanza”.