Ribadavia moderniza el uso de instalaciones deportivas

El Pleno del Ayuntamiento de Ribadavia aprobó el nuevo reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales, una normativa que incluirá la nueva zona fitness del Centro Deportivo Municipal O Consello, la digitalización integral de la gestión deportiva y la adaptación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Se modifica así el reglamento vigente desde el año 2020, respondiendo a la transformación experimentada por las infraestructuras deportivas municipales en los últimos meses.

La nueva norma regula el uso de espacios como el pabellón municipal de Maquiáns, que acaba de concluir una reforma integral con una inversión superior a los 230.000 euros destinada a mejorar el aislamiento térmico de la cubierta, la eficiencia energética y la dotación interior, con nuevas gradas y canastas motorizadas. El texto también contempla la eliminación de barreras arquitectónicas en O Consello, la próxima apertura de la zona fitness y la implantación de programas orientados a la actividad física saludable, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte a toda la ciudadanía.

los vecinos dispondrán de un método ágil, digital y seguro, para gestionar las diferentes actividades desde el móvil

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, subrayó durante el pleno que “hoxe consolidamos a transformación do sistema deportivo de Ribadavia”, destacando que “coa nova zona fitness que en breve abrirá ao público e un Pavillón Municipal de Maquiáns totalmente renovado, era imprescindible contar cun regulamento que faga o servizo máis áxil, dixital e seguro para as persoas usuarias, facilitando ademais a xestión das actividades e das reservas desde o móbil”.

Novedades

El reglamento establece las normas de acceso y comportamiento en espacios como la piscina de A Veronza o el complejo de O Xestal y el campo de fútbol sintético.

Entre las principales novedades figuran la consolidación del sistema de reservas y de altas y bajas de personas abonadas a través de la web municipal y el pago telemático, la obligatoriedad del uso de tarjetas o pulseras de acceso en instalaciones con tornos electromecánicos, la regulación de la nueva zona fitness y la actualización del régimen disciplinario para garantizar el cuidado del material común, con sanciones que pueden alcanzar los 2.000 euros en los casos muy graves.

En el mismo pleno, el grupo municipal del BNG reclamó una solución para los problemas en la traída vecinal de Prexigueiro, mientras que Ribeiro en Común presentó varias propuestas para su inclusión en los presupuestos, centradas en la ampliación del polígono industrial, la promoción de vivienda pública, la reducción de tasas en servicios sociales y aprobación del Plan Director de San Xés.