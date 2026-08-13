Ribadavia se prepara ante la escasez de lluvias

El Concello de Ribadavia hace un llamamiento a los vecinos para extremar el uso responsable del agua ante la reducción de los caudales de los ríos y la prealerta por sequía declarada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, mientras prepara nuevas medidas preventivas para afrontar una posible situación de mayor escasez. Entre ellas se encuentra la instalación de un depósito temporal en la zona de A Veronza para garantizar el funcionamiento de la piscina municipal si fuese necesario recurrir a la captación de emergencia del río Avia.

El concello aclara que “non estamos nun momento de alarma, pero debemos actuar con responsabilidade e anticipación”

El Concello aclara que actualmente no existe ningún problema de suministro de agua. Ribadavia cuenta desde 2022 con un dispositivo de captación de emergencia del Avia, que se suma a la captación habitual del río Maquiáns. En caso de que fuese necesario activar el recurso de emergencia, sería preciso cerrar la piscina municipal. “Esta solución permitirános ter preparada esa captación alternativa sen necesidade de pechar a piscina, compatibilizando a previsión e a seguridade no abastecemento coa continuidade deste servizo durante o verán”.

El gobierno local insiste en que “non estamos ante unha situación de alarma, pero sí ante un momento no que debemos actuar con responsabilidade e anticipación”. Apela así a la colaboración ciudadana para evitar consumos innecesarios, no dejar correr el agua más de lo imprescindible y no utilizar la traída para regar jardines y huertas. También recomienda evitar el uso de agua potable para lavar vehículos u otros usos prescindibles y comunicar cuanto antes cualquier fuga o pérdida que se detecte, ya que la prioridad es garantizar el abastecimiento para el consumo doméstico.