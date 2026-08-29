Ribadavia recrea su historia medieval

Ribadavia regresa al medievo este fin de semana con la 37 edición de la Festa da Istoria, que vivió este viernes su jornada inaugural con la apertura del mercado de artesanía y un programa que llenó de música y ambiente las calles y plazas de la villa.

La lectura del Bando da Istoria dio el pistoletazo de salida a una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que cuenta con la implicación de más de 500 voluntarios que colaboran en una recreación que traslada la villa a la época medieval en un ambiente festivo que se extenderá durante todo el fin de semana.

El acto inaugural contó con la presencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, junto al alcalde, César Fernández, y representantes de la organización y la Corporación municipal. La música tuvo también un papel destacado, con las actuaciones del Coro da Istoria e Ensemble da Lira en la iglesia de San Domingos, las Pandereteiras da Istoria y los Tabaleiros da Istoria que recorrieron las calles animando con su música. Tampoco faltó el teatro medieval con la representación de "O Malsín" en el Castillo, cerrando la jornada la música de Óscar Ibáñez & Tribo y el espectáculo de fuego a cargo de la Compañía Malatitsch en la fachada del Castillo.

Día grande

La fiesta vive hoy su día grande, comenzando con la apertura del mercado y el banco da alhóndiga, donde se realizará el cambio por maravedíes, que es la moneda de uso obligatorio durante la celebración. A las 11,00 horas partirá el Gran Desfile da Istoria hasta el castillo, dando paso al pregón, a cargo de Teatro da Istoria, y el nombramiento de los Notables da Istoria.

Los artesanos muestran su oficio en las calles ribadavienses. | Lucía Otero

Las puertas del Castillo abrirán a las 12,00 horas para acoger animación, tiro con arco, teatro, recreaciones históricas, baile, música, cetrería y oficios de la época, reservándose el acceso para personas que lleven traje medieval.

Durante todo el día los asistentes podrán disfrutar de actividades como el Xadrez Vivente, la Voda Xudía, el Duelo de Cabaleiros, la cetrería y el Certame de Vestimenta Medieval. Por la tarde habrá Carreira de Pipotes y Gran Torneo Medieval. La jornada concluirá a las 23,00 horas en la Alameda con el concierto de A Roda.

El domingo continuará el mercado artesanal con música y animación. La concejal de Cultura, Yolanda Gómez, animó a vecinos y visitantes a vestirse de época y disfrutar de una celebración "que ocupa rúas, prazas e espazos históricos e que consigue que toda a vila participe na recreación".