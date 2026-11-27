Xociviga refuerza su apuesta por el corto internacional
20 PAÍSES
El Festival Xociviga reúne 25 trabajos de una veintena de países, con quince estrenos en su programación
O Carballiño se convierte en punto de encuentro cinematográfico con la celebración del Festival Internacional de Curtametraxes Xociviga Ano 2, que reunirá hasta este sábado 25 cortometrajes de una veintena de países. El certamen se inauguró el miércoles en el Auditorio Manuel María con una propuesta innovadora: la proyección de “Taxi Driver”, coincidiendo con el 50 aniversario de la película, acompañada de su banda sonora interpretada en directo.
El cuarteto de jazz formado por los músicos carballiñeses Sander Ulloa, Abraham Santiago, Luis Vivas y Loren Tabarés puso música en vivo a la película de Martin Scorsese, en un espectáculo que contó con una gran asistencia de público que llenó el auditorio. “Houbo moitísima xente, estamos contentísimos porque, sendo un evento de pago e nun día da semana, sempre había o risco de que non acudise moita xente”, señala Mario Filloy, organizador del festival junto a su hermano Daniel.
“A xente quedou gratamente sorprendida”, señala Filloy, que destaca especialmente la actuación de los cuatro artistas: “O traballo dos músicos foi excepcional, impecable, e estamos moi emocionados pola boa acollida”.
Nueva etapa
Las Xociviga afrontan esta nueva etapa como festival internacional desde 2024, cuando los hermanos Filloy tomaron las riendas de las jornadas cinematográficas, contanto con el apoyo del Concello y la Diputación, optando por darles un nuevo formato y apostar por el cortometraje.
“Pensamos que foi un acerto cambiar a este modelo. O primeiro ano custounos, porque non todo o público entendía o mundo da curtametraxe, pensaban que era algo non profesional, pero vamos sumando público, xa que por aquí pasan pezas do mellor do mundo”, señala Mario Filloy. “Levamos dende maio programando o festival, escollendo as curtas que mais lle poden gustar ao público, e todas son de grandísima calidade”, añade.
La selección de este año incluye obras de Lituania, Haití, Perú o Turquía, además de cortometrajes gallegos. Hay 15 estrenos, trabajos de realizadores nominados a los Óscar y los Goya, y cortos proyectados en festivales como Cannes. Las proyecciones son gratuitas y se agrupan en tres sesiones de aproximadamente una hora de duración a las 17,30, 19,00 y 20,30 horas, excepto la del sábado que ofrecerá únicamente las dos primeras.
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