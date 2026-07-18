Entre zombis, juventud y danza, nuevas propuestas en Ribadavia

Autoridades en la presentación oficial de la nueva edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

La Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) afronta hoy su segunda jornada tras el arranque del viernes, que concluyó con la propuesta de Chévere, una reflexión sobre la memoria colectiva desde el presente. Este diálogo con cuestiones de la actualidad seguirá marcando la programación de los próximos días, con espectáculos que invitan al público a mirar el mundo contemporáneo desde la escena.

La jornada comenzará al mediodía, a las 12.00 horas, con la entrega del Premio da Academia Galega de Teatro en el salón de plenos del Concello de Ribadavia. En esta 42ª edición, el reconocimiento a la trayectoria profesional recaerá en el director, escenógrafo y gestor cultural Antonio Simón.

La mostra propone una jornada para reflexionar sobre cuestiones del presente, la alteridad y la identidad personal

La actividad teatral se retomará por la tarde. A las 20.00 horas, Pedro Vilela y TREMA!, llegados desde Portugal, reflexionarán sobre la figura del “otro” a partir del imaginario zombie, en la muestra en proceso “Zoombies”. Convertido por el cine y la cultura popular en un enemigo al que exterminar, este personaje sirve como punto de partida para analizar los mecanismos de exclusión que recaen sobre determinadas identidades raciales, científicas o migratorias. La obra plantea así una crítica a la sociedad que alimenta el miedo y necesita señalar a un enemigo para reafirmarse.

el día de hoy será la última oportunidad para ver “mercedes máis eu”, que con esta mostra se despide de los escenarios

A las 21.00 horas llegará el estreno en Galicia de “Colapso. Ser joven ante los límites del crecimiento”, de Miguel Oyarzun y Juan Ayala. Esta obra de teatro comunitario pone el foco en la juventud y en los desafíos de una generación marcada por la crisis ecosocial. Los protagonistas, actores de entre 16 y 21 años, exploran cómo los excesos y la irracionalidad del presente condicionan su forma de habitar el mundo. La pieza completa la Trilogía de juventud, iniciada por los directores.

La programación de hoy concluirá a las 23.00 horas. El Auditorio Rubén García do Castelo recibirá el encuentro artístico entre Janet Novás y Mercedes Peón en “Mercedes máis eu”. La bailarina y performer, Premio Nacional de Danza 2025, y una de las figuras más innovadoras de la música gallega actual firman esta pieza, en la que danza y música se entrelazan en una conversación íntima que reivindica la convivencia entre disciplinas artísticas. Esta será, además, la última ocasión para ver este espectáculo en directo.

Así se cerrará la programación de la segunda jornada de la muestra.