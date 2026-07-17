La Mostra teatral de Ribadavia dialoga entre pasado y futuro

El teatro sigue vivo, aunque haya quien opine lo contrario. Y lo hace gracias a iniciativas que lo sostienen y a territorios que han convertido las artes escénicas en una parte esencial de su identidad. Es el caso de Ribadavia, que suma este año 42 ediciones de su Mostra Internacional de Teatro (MIT), una cita que año tras año reafirma su compromiso con la cultura.

La programación se extenderá desde hoy y durante los próximos nueve días con un amplio abanico de propuestas escénicas. Como cada año, las directoras de la Mostra, Sabela Mendoza y Gena Baamonde, tienen un propósito claro: “A cita está todos os anos, pero cada edición é diferente; queremos reivindicar que é un encontro de carne e óso, que sucede en directo e cuxo eco permanece dun ano para outro”, afirma Baamonde.

De ese compromiso nace una programación atravesada por distintas temáticas que dialogan entre sí. La encargada de abrir el festival a las 19.00 horas será una lectura performativa de "O Miradoiro", de Alomais Teatro, texto ganador del XX Premio Abrente, que invita a reflexionar sobre la humanidad, la vulnerabilidad y la necesidad de construir comunidad.

Media hora después —aunque la jornada ya haya comenzado de alguna manera— llegará la inauguración oficial de la muestra. A continuación, en la Plaza Mayor, el público podrá descubrir, a las 21.00 horas, una propuesta que demuestra que las artes escénicas no son solo interpretación y se enriquecen de la confluencia entre distintas disciplinas. En este caso será a través de "El bolero", de la compañía vasca Altraste Danza, una propuesta en la que se explora cómo el movimiento teje vínculos entre intérpretes y espectadores.

La jornada del viernes concluirá profundizando en uno de los grandes ejes temáticos de esta edición: la memoria democrática. Lo hará en el Auditorio Rubén García do Castelo con "ICTUS (anatomía de "A derradeira leición" de Castelao"), la nueva creación de Chévere, a las 23.00 horas. En esta pieza, el ejercicio de recordar invita a reflexionar sobre cómo los hechos se transforman y, en ocasiones, quedan invisibilizados con el paso del tiempo.

La obra de Chévere también pone el foco en otro de los compromisos de la muestra: acercar el teatro a un público amplio y diverso. Lo hace incorporando medidas de accesibilidad como la presencia de intérpretes en lengua de signos sobre el escenario y un sistema de audiodescripción en directo.

Próximos días

El fin de semana arrancará este mismo sábado con la entrega del Premio da Academia Galega de Teatro. El público podrá adentrarse en propuestas que transitan por la investigación escénica, como "Zoombies"; la reflexión sobre la ecología, con "Colapso"; y el encuentro artístico entre Janet Novás y Mercedes Peón en la pieza "Mercedes máis eu".