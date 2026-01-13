Un anuncio sobre a Ribeira Sacra, candidato aos Premios Mestre Mateo

Arraiano Producións vén de presentar aos premios Mestre Mateo un anuncio sobre o impacto do Plan Ponars na dinamización do territorio da Ribeira Sacra

Aser Álvarez e Paloma R. Moure. | Arraianos Producións

A Ribeira Sacra buscar estar representada na gala dos XXIV Premios Mestre Mateo, que escollen o mellor do audiovisual do país neste último ano, e que terá lugar en Lugo o 21 de marzo.

Un dos candidatos na categoría de mellor anuncio, e que aspira a estar entre os finalistas, é unha peza sobre o impacto do Plan de Ordenación de la Navegación y el Atraque de la Ribeira Sacra (Ponars) na dinamización do territorio da Ribeira Sacra, que loita por ser Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

O anuncio é obra de Arraianos Producións, dirixido e guionizado polo banduense Aser Álvarez, para a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Ao longo de 10 minutos, entrevístase a persoas vencelladas á Ribeira Sacra, que motivan a necesidade actual do Ponars como aposta firme cara o uso sustentable e responsable do río, elemento vertebrador da paisaxe que representa esta zona da provincia.

