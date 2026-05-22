Diputación y Ribeira Sacra Next refuerzan su colaboración

La Diputación de Ourense reforzará su colaboración con la Asociación de Empresas Ribeira Sacra Next y estudia participar en un futuro proyecto de cátedra de emprendimiento empresarial vinculada al territorio. Así lo trasladó el presidente provincial, Luis Menor, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de la asociación, Severino Rodríguez.

Durante el encuentro, ambas partes hicieron balance de las líneas de colaboración desarrolladas en los últimos años y coincidieron en destacar el papel de la asociación como dinamizadora del tejido económico de la Ribeira Sacra y como punto de encuentro para el empresariado de la comarca. En la reunión también se abordó la posibilidad de impulsar una futura cátedra de emprendimiento empresarial promovida desde el ámbito universitario y orientada especialmente a los sectores primario, agroalimentario y turístico.

La Diputación mostró su interés en colaborar en esta iniciativa, al considerar que puede contribuir a acercar conocimiento a las empresas y fortalecer el ecosistema económico de la Ribeira Sacra. Luis Menor destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que ayuden a consolidar actividad económica y oportunidades de futuro en un territorio “con enorme potencialidad”, al tiempo que incidió en la necesidad de colaboración entre administraciones y empresarios.

Por su parte, Severino Rodríguez agradeció el apoyo de la institución y señaló que la futura cátedra permitiría reforzar el emprendimiento e innovación empresarial, especialmente en sectores vinculados al territorio.