División histórica en la Unesco por la Ribeira Sacra: la sesión se suspende tras casi dos horas de debate sin acuerdo

Giro dramático y tensión máxima en Busán (Corea del Sur). El debate de la última jornada de evaluaciones del Comité de Patrimonio Mundial ha derivado en un encendido y prolongado debate. Tras una hora y 45 minutos de intensas intervenciones y posturas irreconciliables, la presidencia decidió, tras la propuesta de varios países, suspender unas horas la votación de la Ribeira Sacra para forzar la creación de un grupo de trabajo de emergencia que intente desencallar la situación.

Una fractura en tres bloques sobre la propuesta española

Las pantallas oficiales del plenario han dejado al descubierto una fractura sin precedentes en torno a la propuesta española, dividiendo a los miembros del Comité en tres bloques claramente diferenciados.

Por un lado, el bloque del "sí" directo a la inscripción está liderado por Perú, Tanzania y Ucrania, a los que se han sumado firmemente Azerbaiyán, Bangladesh y Kazajistán. Estas seis delegaciones defienden apasionadamente que la Ribeira Sacra cumple de forma única el criterio V por su paisaje fluvial y su interacción humana de más de 1.500 años. Rechazan el argumento del informe técnico que tachaba el expediente de insuficiente y exigen aprobar la declaración ahora, comprometiendo a España a realizar una revisión exhaustiva en 2028.

Frente a ellos, otros nueve países se dividen en dos posturas más conservadoras. El bloque del aplazamiento puro está formado por Suiza, Chequia, Polonia, Líbano y Mongolia, cinco naciones que se alinean con las reservas iniciales y exigen que el Estado español aclare y justifique mejor la candidatura mediante un análisis comparativo reinforced antes de volver a ser evaluada en futuras cumbres.

Por su parte, una vía intermedia es la que plantea el bloque de la devolución técnica, integrado por Granada, Armenia, Vietnam y la anfitriona Corea del Sur. Estos cuatro países proponen devolver el expediente a España, no para rehacerlo desde cero, sino para realizar ajustes técnicos menores y subsanar aspectos concretos junto a los organismos asesores.

La diplomacia española busca el consenso con los indecisos

Con 15 delegaciones ya posicionadas públicamente, la llave de la candidatura gallega está en las manos de los seis países indecisos que aún no han emitido su voto definitivo en el plenario.

Aprovechando el receso ordenado por la mesa del Comité, la diplomacia española encabeza en estos momentos intensas reuniones en el centro de convenciones de Busán. El objetivo es tejer un consenso in extremis que decante a los indecisos hacia la aprobación directa o, en el peor de los casos, hacia la fórmula de la devolución, una salida mucho más benévola y rápida que el temido aplazamiento.

La cumbre retomará el debate sobre la Ribeira Sacra en el arranque de su sesión de tarde, fijado para las 15:00 horas en Corea del Sur, lo que marca las ocho de la mañana en hora peninsular española. Todo se decidirá, pues, en las próximas horas.