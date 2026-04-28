Galería | Un desprendimiento en una carretera de Quiroga provoca un gran socavón y deja cuatro aldeas aisladas

La carretera presenta varios metros afectados al deslizarse el terreno de pizarra en el que se asentaba el asfalto.

La carretera que da acceso desde Paradaseca a las aldeas de Paradapiñol, Rugando, Cereixido y Vilarmel, en Quiroga (Lugo), permanecerá cerrada. El motivo es el deslizamiento del terreno registrado en una curva de la calzada que ha provocado un gran socavón.

En las imágenes se puede comprobar la dimensión de la afectación de la vía, de titularidad municipal y que sale de la N-120. Un derrumbe del terreno, probablemente como consecuencia de las lluvias acumuladas en los últimos días, ha obligado a su corte al ser intransitable. El tramo afectado es de varios metros al deslizarse ladera abajo el material sobre el que estaba asentado el asfalto. En las fotos se aprecia cómo la composición de pizarra cedió, provocando una "gran mordida" en la carretera.

El siniestro, que tuvo lugar a media tarde entre Paradaseca y Paradapiñol, deja aisladas cuatro aldeas de esta zona en el Concello de Quiroga, en Lugo.