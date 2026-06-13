“No rompas más”, la indirecta que predijo “El baile del coyote”

LA DIETA SOTO

Unos 95 días de aislamiento y hambre extrema en Honduras. Esa es la dieta que ha hecho José Manuel Soto, como finalista del programa Supervivientes, para convertirse en la versión mendicante de Indiana Jones. Este jueves aterrizó en Madrid y su aspecto no dejó indiferente a nadie. Junto a él, los otros finalistas: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, y Maica Benedicto. El cantante ha explicado que casi nadie en su familia apostó por su participación en el programa, a excepción de su hijo Jaime, que le recomendó la experiencia porque le haría rejuvenecer y daría un nuevo impulso a su imagen artística. Nada más llegar a Madrid, ha querido agradecérselo. No tengo palabras. Me río yo del Ozempic.

ALEGRÍA Y FE

El papa León XIV durante el encuentro en el Estadio Bernabéu.

Es difícil elegir la mejor foto de la visita del papa León XIV a España. Me quedo con una imagen del estadio Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera. Nos dicen a diario que el catolicismo está en decadencia, que a los jóvenes les aburre la iglesia, y que Dios ha pasado de moda. Por eso este gran encuentro, que ya solo en Madrid arrojó a las calles a más de un millón de fieles, es una gran noticia, incluso para los que piensan que las iglesias están vacías. Por lo demás, su discurso en el Congreso pasará a la posteridad como uno de los más brillantes que se han pronunciado en el hemiciclo en toda su historia. Cientos de famosos –algunos muy inesperados- acudieron esta semana a escuchar y acompañar a León XIV en Madrid y Barcelona, y del papa que nunca quiso ser papa, reseñemos lo más importante: no dejó de reírse a carcajadas desde que pisó España. Tal vez porque es consciente de que esta visita marca un antes y un después en su pontificado. Desde ahora, el papa León XIV también es español.

SIN PAYASADAS

Aunque para muchos Los payasos de la tele son cosa del pasado, casi en blanco y negro, la saga y el espíritu continúa vivo gracias a la incansable labor callada de Rody Aragón, hijo de Fofó, y sobrino de Miliki y Gabi. Desde hace décadas, cada primavera sigue saliendo a los pueblos y ciudades de España con su circo ambulante a hacer las delicias de niños y mayores. Estos días se le ha podido ver en el estreno de la nueva obra de teatro de su amiga Marta Valverde, y desde allí ha hablado de su guapísima hija Arianna Aragón, y en particular de la relación tan peculiar que mantiene con Carlos Sobera, pareja de la ex mujer de Rody, Patricia Santamaría: “Carlos es un como padre también para Arianna. Y yo, feliz”. En esta sección seguimos apoyando a los famosos que aprovechan el micrófono para echar flores y no basura.

SIN EL CORRECAMINOS

Coyote Dax en el cumpleaños.

Hacía mucho tiempo que no asomaba por la prensa española Coyote Dax, aquel que nos puso a bailar de tan extraña y vaquera manera con el No rompas más hace más de veinte años -Dios mío, se me acaba de caer todo el pelo que me quedaba-. Ha reaparecido en el 50 cumpleaños que Mari Cielo Pajares celebró en Ayala 120 Club, en Madrid, y después se ha recorrido algunas televisiones autonómicas para anunciar su regreso musical con una nueva canción y su coreografía, El baile del coyote. He seguido con atención el videoclip y las instrucciones de baile y ahora necesito un cerrajero que logre desatarme el brazo que tengo enredado en la rodilla. No sé si es apto para bodas, pero, en todo caso, mi consejo es que lo bailes siempre en presencia de tu traumatólogo de confianza.