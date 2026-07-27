Luis Menor habla de un veredicto de la Unesco "esperanzador": "No era un informe justo"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha calificado la decisión de la Unesco como una situación "esperanzadora", al considerar que mantiene viva la candidatura de la Ribeira Sacra y abre la puerta a conseguir el reconocimiento como Patrimonio Mundial el próximo año.

Menor valora así la decisión del Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur) este lunes, que después de varias horas de debate y de negociaciones entre los países miembros, ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero.

La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de quince países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura.

El presidente de la Diputación ha recordado que el informe inicial de Icomos supuso "un mazazo", ya que no respaldaba la inscripción de la candidatura. "No era un informe justo", ha afirmado, recordando que tanto las diputaciones de Lugo como de Ourense habían trabajado conjuntamente para impulsar el proyecto, "algo que a veces no es fácil cuando las administraciones son de distinto color político".

En este sentido, ha destacado que, ante el escenario que se ha vivido este lunes, se ha producido una situación "extraordinaria", en la que varios países ha definido que la Ribeira Sacra pudiera ser evaluada directamente, pese al criterio negativo de los técnicos de Icomos.

Asimismo, ha querido reconocer "sin pelos en la lengua" el trabajo realizado por la diplomacia española durante las negociaciones celebradas en el Comité del Patrimonio Mundial. Según ha explicado, la Xunta de Galicia y las diputaciones "hicimos los deberes" elaborando la candidatura, pero correspondía al Gobierno de España defenderla ante la Unesco. "El equipo diplomático ha hecho una labor extraordinaria", ha asegurado.

Menor puso en valor que España lograra registrar una enmienda y recabar el respaldo de varios países para evitar que la candidatura fuese rechazada definitivamente. "Llegamos a la mejor situación a la que podíamos llegar", ha afirmado, recordando que la propuesta ya había sido retirada en una ocasión y que un segundo rechazo habría complicado enormemente volver a presentar el expediente.

A su juicio, el acuerdo alcanzado supone una oportunidad porque obliga a Icomos a colaborar con las administraciones españolas en la revisión de la candidatura. "Estamos en condiciones de conseguirlo. Tenemos un año para hacerlo y vamos a cumplir. Ahora toca ponerse a trabajar", ha señalado, comprometiendo el apoyo de la Diputación de Ourense a todas las iniciativas que permitan fortalecer el expediente, ya que considera que la Ribeira Sacra es "uno de los mejores tesoros" que tenemos.

Aunque ha reconocido que la decisión deja una "sensación agridulce" al no haberse conseguido todavía la declaración como Patrimonio Mundial, se ha mostrado convencido de que las posibilidades de lograrla en la próxima evaluación son muy elevadas. "Tenemos todas las papeletas para conseguirlo el año que viene", ha concluido, agradeciendo también el trabajo de la delegación española, "porque sin esa labor no se habría llegado a esta situación esperanzadora".