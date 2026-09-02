La Ribeira Sacra abre camino para ordenar el monte de Galicia

La Ribeira Sacra será el primer territorio de Galicia que contará con un plan específico para ordenar sus recursos forestales. La Xunta iniciará durante este semestre la tramitación del encargo para elaborar esta herramienta, concebida para adaptar la gestión del monte a las particularidades ambientales, paisajísticas y económicas de la zona.

La figura recibe el nombre de Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF). En la práctica, funcionará como una hoja de ruta para decidir cómo se cuida y aprovecha el territorio forestal.

Antes de fijar actuaciones, analizará qué montes existen, cómo se reparte la propiedad, qué recursos ofrecen y qué necesidades presenta cada zona. También tendrá en cuenta la convivencia del bosque con la viticultura, los núcleos de población y el patrimonio natural y cultural.

El documento deberá establecer criterios comunes para orientar la gestión sostenible de los montes y concretar las actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Su elaboración incluirá consultas a los ayuntamientos, los propietarios forestales, las organizaciones del sector y otros colectivos afectados, además de un periodo de exposición pública.

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La Xunta comenzará con una versión simplificada para disponer de un instrumento operativo a corto plazo. La Ribeira Sacra abrirá así un proceso que el Gobierno prevé extender progresivamente al resto del territorio forestal de la comunidad entre 2026 y 2030.

El anuncio, sin embargo, constituye todavía el primer paso de esta iniciativa. La información difundida no concreta qué municipios quedarán incluidos, cuánto costará exactamente elaborar el plan, cuándo estará terminado ni qué medidas podrá aplicar sobre el terreno.