EXAME DA UNESCO
A Ribeira Sacra ourensá terá a súa Feira do Viño
A provincia de Ourense dá un paso en firme na promoción dos seus recursos endóxenos co anuncio dunha nova cita estratéxica para o sector vitivinícola. A Deputación de Ourense, en colaboración directa cos concellos da zona, impulsará a que será a primeira edición da Feira do Viño da Ribeira Sacra ourensá.
Esta iniciativa promocional busca dar un espazo propio e destacado a un dos selos de identidade máis recoñecibles da provincia. O proxecto comezou a gañar forma onte mesmo no Pazo Provincial, onde o presidente da institución, Luis Menor, mantivo un primeiro encontro de traballo con representantes institucionais dos distintos municipios que conforman a Ribeira Sacra ourensá.
O obxectivo desta reunión inicial foi avanzar nos detalles técnicos e loxísticos necesarios para que esta mostra do viño se converta nunha realidade canto antes.
Durante a sesión de traballo, existiu unha sintonía total entre a Deputación e os representantes locais. Todos os participantes coincidiron de xeito unánime en que a comarca precisa dun evento destas características que poña en valor un “extraordinario produto” que definiron como parte fundamental da esencia e a cultura desta zona ourensá. Segundo reivindicou o propio Luis Menor, o viño non é só un motor económico, senón un piar da identidade do territorio.
A posta en marcha desta feira non é casual, xa que se produce nun contexto de especial relevancia para o patrimonio galego. O obxectivo da administración provincial é concretar a proposta coa maior celeridade posible, considerándoa “absolutamente necesaria” para a promoción dunha contorna onde a viticultura xoga un papel protagonista. Este impulso promocional cobra aínda máis forza ao coincidir cun ano crucial para o futuro da comarca. Tal e como avanzou o presidente provincial, as expectativas son máximas ante a posibilidade de que a Ribeira Sacra sexa recoñecida proximamente como Patrimonio da Humanidade, un fito que convertería a esta nova feira nun escaparate internacional.
EXAME DA UNESCO
