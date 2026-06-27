“Santa Cristina in musica” regresa en su quinta edición a Ribas de Sil

El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil acogió este jueves la presentación de la quinta edición del festival “Santa Cristina in musica”, un ciclo organizado por el Concello de Parada de Sil que volverá a llenar de música este enclave único de la Ribeira Sacra durante el mes de septiembre. En el acto participaron el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez Díaz, y Conchi da Silva, de Shelly Art Management, encargados de dar a conocer la programación de este año.

El festival se celebrará los sábados 19 y 26 de septiembre, a las 18,30 horas

El festival se celebrará los sábados 19 y 26 de septiembre, a las 18,30 horas, con dos conciertos protagonizados por intérpretes de la tradición musical ibérica reconocida por la Unesco como patrimonio de la humanidad. El primer sábado actuará el guitarrista portugués Ricardo J. Martins, con su espectáculo “A voz da guitarra portuguesa”, una propuesta que une tradición y modernidad a través del sonido de la guitarra portuguesa. Una semana después será el turno del guitarrista flamenco Álvaro Martinete, premio SGAE Paco de Lucía 2024, que presentará su trabajo “Sonidos de mi guitarra”. Esta edición se vincula además con la candidatura de la Ribeira Sacra a patrimonio de la humanidad, cuyo resultado se conocerá a finales de julio.

Desde su creación, “Santa Cristina in música” se presenta como “un diálogo musical en la Ribeira Sacra”. En 2025 el proyecto recibió el Sello de Calidad EFFE Label, otorgado por la Asociación de Festivales Europeos (EFA), con el apoyo de la Comisión y el Parlamento Europeo. Las entradas estarán disponibles a partir del 1 de julio en la plataforma Eventbrite y en Musical González, en Ourense, con un precio de 15 euros.