La Xunta potencia un territorio “vivo” en la Ribeira Sacra

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, puso en valor la candidatura de la Ribeira Sacra. Paisaje del agua a Patrimonio Mundial de la Unesco como “motor de un territorio más vivo, cuidado y reconocido en el mundo”, durante la inauguración de una jornada en el Ecomuseo Arxeriz, en O Saviñao (Lugo), con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Ángel Miramontes destacó que desde el inicio de la candidatura en 2017 la Xunta de Galicia ha invertido cerca de 8 millones de euros en la rehabilitación y restauración de bienes patrimoniales emblemáticos de esta paisaxe cultural. Subrayó también la importancia del Plan Ribeira Sacra, aprobado en 2019, que actúa como hoja de ruta para toda la administración autonómica, con una dotación de 34 millones de euros destinada a la protección, conservación y promoción del conjunto del territorio, que abarca 26 municipios de las provincias de Lugo y Ourense.

A estas actuaciones se suma un plan especial previsto para este año, orientado a reforzar la proyección cultural de la zona. Ángel Miramontes señaló que estas políticas buscan consolidar un territorio “más vivo y mejor cuidado que nunca”, en el que el patrimonio cultural y paisajístico mantiene su vitalidad.

Busán

La candidatura será evaluada en julio por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se reunirá en Busán (Corea del Sur). Según explicó, se trata de una propuesta “técnicamente rigurosa” y con argumentos sólidos, basada en los valores únicos de la Ribeira Sacra, especialmente en su paisaje construido mediante el uso innovador del agua, un elemento que, afirmó, aún no está suficientemente representado en la Lista de Patrimonio Mundial.

El director xeral de Patrimonio Cultural concluyó expresando su confianza en que la candidatura de la Ribeira Sacra obtenga el reconocimiento internacional “merecido y honroso”, destacando el esfuerzo institucional sostenido y la singularidad del territorio como base de su potencial patrimonial.