Galicia defiende la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial en Madrid

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha presentado en Madrid los “atributos únicos” de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial ante representantes de los 21 países que evaluarán la propuesta en la próxima reunión de la UNESCO.

El acto, celebrado en la Casa de Galicia, contó con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como de representantes institucionales y de los 26 municipios de Lugo y Ourense incluidos en la candidatura.

Una candidatura “sólida” y de país

Durante su intervención, López Campos defendió que “Ribeira Sacra. Paisaje del agua” es una propuesta “sólida y con argumentos firmes”, fruto de un trabajo coordinado entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central.

El conselleiro destacó además la implicación del embajador de España ante la UNESCO, Miquel Iceta, y subrayó que se trata de una candidatura “de país” ante un reto compartido.

La propuesta pone el foco en el carácter singular de este territorio, definido por sus cañones y valles fluviales, así como por su patrimonio hidráulico.

Según explicó López Campos, se trata de una “paisaje construido con el uso del agua de forma innovadora”, con elementos que van desde molinos medievales hasta infraestructuras hidráulicas más recientes, lo que aporta un valor diferencial dentro de la lista de Patrimonio Mundial.

Recta final hacia la decisión

La presentación se enmarca en las acciones finales de promoción antes de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en julio en la ciudad surcoreana de Busán.

Además, el conselleiro anunció una nueva jornada promocional en París como parte de esta fase decisiva, con el objetivo de reforzar el apoyo internacional a la candidatura.

La Xunta confía en que la Ribeira Sacra obtenga el reconocimiento de la UNESCO, lo que supondría un importante impulso cultural, turístico y económico para Galicia.