SETE FORMACIÓNS
O Riós achega a formación universitaria oficial ao rural
O Concello do Riós converterse este mes en sede do programa de microcredenciais universitarias da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Esta iniciativa, en colaboración coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, achegará o coñecemento académico ao rural sen que a veciñanza teña que desprazarse fóra.
Este programa de accións formativas está dirixido a persoas de entre 25 e 64 anos, e non é necesario que estean empadronadas no municipio orriolense. Ademais, os cursos non requiren de ningunha formación previa e son totalmente gratuítas tanto para os participante, e contan cun formato presencial con titorizacións online.
A oferta educativa inclúe sete materias actuais como o uso da IA no día a día, o márketing dixital, a xestión de datos ou realizar trámites en liña. Tamén se abordarán cuestións prácticas como a recuperación de terras rústicas o comercio electrónico e as novas normas de facturación para negocios. Cada curso ten unha duración de entre 5 e 10 horas e os alumnos que completen a formación recibirán un título oficial da USC con validez en tódolos países da Unión Europea.
Os interesados poden solicitar máis información e reservar a súa praza para o número de cursos que desexen contactando co profesor da USC Miguel Otero no 627 476 369 así ou en miguel.otero@usc.es.
