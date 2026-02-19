O Riós fixa unha nova familia no seu rural grazas ao alugueiro social

VIVENDA MUNICIPAL

O Concello do Riós vén de adxudicar a súa terceira vivenda de aluguer accesible neste último ano, desta vez situada no núcleo de San Cristovo

Eva Barrio e María M. Allegue, xunto coa inquilina do novo fogar en San Cristovo. | La Región

A alcaldesa do Riós, Eva Barrio, e a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, fixeron este mércores entrega das chaves á familia que residirá na nova vivenda de alugueiro accesible do concello, ubicada en San Cristovo, con cociña, baño, salón e tres dormitorios por 200 euros ao mes.

Para adquirir e rehabilitar o inmoble, cuxo baixo é agora o local social do núcleo e no que o piso recén adxudicado se sitúa na parte superior, o goberno municipal contou con dúas axudas autonómicas: un préstamo do Fondo de Cooperación para sufragar os 35.000 euros que custou, a interese 0 e a devolver en oito anos, máis unha liña que cubre o 95% da reforma.

Allegue puxo en valor a aposta do Riós no último ano por adquirir vivenda para poñela a disposición da veciñanza, xa que á de San Cristovo súmanse dous pisos en Castrelos de Cima. Ao igual que aqueles, este cumpre dous obxectivos: aproveitar as casas baleiras e fixar poboación no concello, pois un dos criterios valorables era que os interesados estiveran xa traballando no Riós.

