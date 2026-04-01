La Xunta avisa del impacto en Rubiá de dos fotovoltaicas

El proyecto de instalación de dos plantas de energía fotovoltaica híbridas en Rubiá podría tener “efectos significativos” sobre el medio ambiente. Así lo estima la Xunta, que considera necesario someterlos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, tal y como consta en el informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade que ayer publicó el Diario Oficial de Galicia.

El citado informe de impacto ambiental de este proyecto incluye la instalación de dos plantas de almacenamiento de energía BESS, de 25 MW cada una, y la infraestructura que lleva asociada -incluidas la subestación y la línea de evacuación- en el municipio valdeorrés. Buscan generar energía eléctrica con paneles fotovoltaicos para almacenarla con sistemas electroquímicos de baterías (BESS).

La zona pertenece al área paisajística Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil, en Valdeorras, y el lugar no posee ninguna figura de espacios naturales protegidos. Pese a ello, el informe sí apunta posibles afecciones en el Camino de Santiago.

Impactos

El informe considera que los impactos son los propios de las obras: aumento de ruido, emisiones de gases e incremento del tráfico pesado en la zona. El documento ambiental los considera compatibles y destaca como “impacto positivo” la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, el texto también recoge posibles afecciones sobre el medio ambiente, “principalmente sobre los bienes de patrimonio cultural, de acuerdo con lo informado por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, unido a la necesidad de modificar el trazado de la línea de evacuación, lo que implica la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria”.