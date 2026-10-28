Alerta por huevo no declarado en un producto de gambas al ajillo de este supermercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este miércoles, 28 de octubre, una nueva alerta alimentaria por la presencia de huevo no declarado en el etiquetado de un producto congelado comercializado en supermercados de toda España. La advertencia está dirigida especialmente a las personas con alergia al huevo, para quienes su consumo podría suponer un riesgo para la salud.

El producto afectado es MeloDIA marinera con gambas al ajillo, de la marca DIA Mari Marinera, una preparación de surimi con gambas que se comercializa en bandejas de plástico. La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según ha explicado la AESAN, la incidencia fue detectada mediante los controles internos de la propia empresa, que comunicó el problema a las autoridades competentes para evitar la comercialización de alimentos que pudieran resultar inseguros para determinados consumidores.

¿Qué producto de DIA está afectado por la alerta?

La AESAN ha facilitado los siguientes datos para identificar el producto:

Nombre del producto: MeloDIA marinera con gambas al ajillo.

Marca: DIA Mari Marinera.

Formato: Bandeja de plástico.

Peso: 250 gramos (2 unidades de 125 gramos).

Conservación: Congelado.

Los lotes afectados y sus respectivas fechas de caducidad son:

L260566GGO : 30/11/2027.

L260642GGO : 31/12/2027.

L260747GGO, L260754GGO y L260769GGO : 31/01/2028.

L260942GGO, L260951GGO y L260962GGO: 31/03/2028.

Imagen del producto afectado poir la alera alimentaria | AESAN

Distribuido por toda España, incluida Galicia

Según la información disponible, la distribución del producto afectado se ha realizado en todo el territorio nacional, por lo que la alerta también alcanza a Galicia.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia al huevo que tengan alguno de estos productos en sus domicilios que se abstengan de consumirlo.

¿Qué riesgos tiene consumir huevo si se es alérgico?

La alergia al huevo puede provocar reacciones de distinta intensidad, desde urticaria, picor o molestias digestivas hasta dificultades respiratorias. En los casos más graves puede desencadenar una anafilaxia, una reacción alérgica que requiere atención médica inmediata.

Por este motivo, resulta especialmente importante que los consumidores con alergia al huevo revisen los lotes afectados y eviten su consumo.

La AESAN aclara que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ya que la advertencia se refiere exclusivamente a las personas alérgicas al huevo.