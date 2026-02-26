La aspirina no sirve como solución rápida para prevenir el cáncer de intestino

El uso diario de aspirina no constituye una manera rápida ni confiable de prevenir el cáncer de intestino en la población general y conlleva asimismo riesgos inmediatos de sangrado grave, según la nueva revisión "Cochrane" de investigadores del Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan, en China.

El cáncer de intestino, o cáncer colorrectal, es uno de los más comunes a nivel mundial. Un estilo de vida saludable y someterse periódicamente a pruebas de detección son claves para su prevención. En los últimos años se ha puesto a prueba el papel de los medicamentos disponibles en el mercado, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), en la reducción de la incidencia del cáncer de intestino.

Tanto el ibuprofeno y la aspirina se utilizan comúnmente para reducir la inflamación, la fiebre y el dolor. Sin embargo, su papel en la prevención primaria del cáncer de intestino sigue siendo incierto y controvertido.

Investigadores del Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan (China) analizaron 10 ensayos controlados aleatorizados con 124.837 participantes para evaluar si la aspirina podría prevenir el cáncer colorrectal o los pólipos precancerosos (adenomas) en personas con riesgo promedio.

Se llegó a la conclusión de que la aspirina probablemente no reduce el riesgo de cáncer de intestino durante los primeros 5 a 15 años de uso. En algunos estudios se observaron posibles efectos protectores después de más de 10 a 15 años de seguimiento, pero la certeza de esta evidencia es muy baja.

Este beneficio no está garantizado

El autor principal, el doctor Zhaolun Cai, explica: "Si bien la idea de que la aspirina previene el cáncer de intestino a largo plazo es intrigante, nuestro análisis muestra que este beneficio no está garantizado y conlleva riesgos inmediatos".

Riesgo de hemorragia por uso prolongado

Los resultados también muestran evidencia clara de que el uso diario de aspirina aumenta el riesgo de hemorragia extracraneal grave y probablemente aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico.

Aunque las dosis más altas conllevan el mayor riesgo, la aspirina de dosis baja (en bebés) también aumenta el riesgo de sangrado. Los adultos mayores y quienes tienen antecedentes de úlceras o trastornos hemorrágicos pueden ser particularmente vulnerables.

Los autores instan a que los pacientes no comiencen a tomar aspirina para la prevención del cáncer sin tener una conversación cuidadosa con su profesional de la salud sobre su riesgo personal de sangrado. "Esta revisión refuerza la idea de que debemos alejarnos de un enfoque universal", resume el doctor Dan Cao, autor principal. "El uso generalizado de aspirina en la población general simplemente no está respaldado por la evidencia. El futuro reside en la prevención de precisión, utilizando marcadores moleculares y perfiles de riesgo individuales para identificar quiénes podrían beneficiarse más y quiénes corren mayor riesgo".

El equipo de investigación concluye que la historia de la aspirina para la prevención del cáncer es mucho más compleja de lo que se creía anteriormente y que el equilibrio de beneficios y daños cambia con el tiempo.