Aumentan los casos de abuso a los mayores más de un 20%

La vulneración de derechos por razón de edad ha dejado de ser un problema menor para convertirse en una epidemia social. Así lo concluye el Informe Anual de Resultados 2025 del SEAM, elaborado por la Fundación HelpAge International España, que ofrece una radiografía sobre cómo el edadismo se extiende en instituciones, empresas e incluso las propias familias. Con un volumen de consultas que sigue una tendencia alcista, el informe destaca que el 70% de las víctimas de discriminación son mujeres, evidenciando que el envejecimiento en España tiene un rostro femenino.

Ingresos no deseados

Uno de los apartados más preocupantes del informe es el que se refiere al maltrato. Por primera vez, las situaciones de abuso y maltrato alcanzan el 20,9% de la actividad total del servicio. Dentro de esta categoría, el SEAM alerta sobre una práctica que califica de “especialmente grave”, como son los internamientos en centros residenciales realizados en contra de la voluntad del mayor o sin el debido proceso de garantías judiciales.

El informe detalla que muchos de estos ingresos se camuflan bajo la apariencia de “decisiones familiares por el bien del mayor”, pero carecen del consentimiento libre e informado de la persona afectada. Esto se suma a un 12,4% de casos relacionados directamente con la autonomía personal, donde se limita la capacidad de decisión del individuo sobre su patrimonio o su lugar de residencia, a menudo bajo coacciones sutiles dentro del entorno familiar.

La brecha digital

El derecho al acceso a la administración pública y a los servicios básicos representa el 14,2% de las consultas atendidas. El Informe SEAM 2025 es tajante al respecto, señalando que la digitalización “por defecto” de las entidades bancarias y los organismos oficiales está actuando como una barrera de exclusión. No se trata sólo de una dificultad técnica; el informe documenta casos donde la imposibilidad de obtener una cita previa online o de operar con una banca exclusivamente digital ha derivado en la pérdida de prestaciones económicas o en el impago de servicios esenciales.

Esta “burocracia invisible” afecta especialmente a mujeres mayores que viven solas en entornos rurales, donde la falta de infraestructura tecnológica se suma a la falta de apoyo presencial. El SEAM subraya que el 8,5% de las reclamaciones se centran en la atención al cliente, denunciando tratos infantiles, condescendientes o directamente negligentes por parte de empleados de servicios públicos y privados.

Ante este escenario, las conclusiones del informe no se limitan al diagnóstico, sino que exigen una transformación del marco jurídico español. HelpAge España insiste en la necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que no solo castigue el maltrato físico, sino que erradique el edadismo estructural.

Entre las peticiones concretas derivadas de los datos de 2025, destaca la creación de una fiscalía especializada en la protección de los mayores, similar a la de menores, y la prohibición por ley de la exclusión financiera.

Incremento de casos en la franja de 65 a 69 años

El análisis demográfico de los usuarios del SEAM rompe con el mito de que la discriminación solo afecta a la “cuarta edad”. Aunque el segmento de personas de 80 años o más sigue siendo prioritario en términos de asistencia por dependencia, el informe de 2025 destaca un repunte significativo en las consultas de personas de entre 65 y 69 años, quienes representan una parte sustancial de las reclamaciones relacionadas con el consumo y la banca. Desde una perspectiva geográfica, Madrid encabeza la lista con un 22,3% de los expedientes abiertos, seguida de Andalucía con un 14,3% y Cataluña con un 11,0%. Estas cifras reflejan la existencia de mayores redes de sensibilización en estas zonas, con mayor conciencia de esa vulneración de derechos.