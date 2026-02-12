Denuncian ante Sanidad a Rosalía por fumar en una entrevista

Nofumadores.org denunció ante el Ministerio de Sanidad al pódcast Special People Club y a la cantante Rosalía por fumar en un espacio cerrado durante la entrevista y mostrar marcas de tabaco, lo que consideran vulnera la Ley Antitabaco y la Ley General de Comunicación Audiovisual.

La asociación señala que, aunque el cigarrillo fue pixelado en la versión posterior del vídeo, el acto sigue siendo visible y normaliza el consumo de tabaco, especialmente entre jóvenes, quienes pueden percibirlo como un gesto estético o socialmente aceptable. Además, recuerda que Rosalía ya había sido denunciada en diciembre de 2024 por mostrar cigarrillos en sus redes sociales, reforzando la percepción de una promoción sistemática del tabaco y aumentando su responsabilidad como figura pública y referente cultural.

Nofumadores.org advierte del riesgo ético y sanitario de banalizar el consumo de tabaco, subrayando que la salud pública debe primar sobre la creación o la expresión artística, sobre todo para proteger a los menores, y reclama medidas para que los medios y creadores de contenido respeten la normativa vigente y eviten la difusión de hábitos nocivos que puedan afectar a la juventud.