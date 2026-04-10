Un error en unas lentejas activan una alerta alimentaria en Galicia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la posible presencia de trigo y otros cereales no incluidos en el etiquetado en lentejas pardinas ecológicas de la marca BioArtesa. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Productos afectados

Los productos implicados corresponden a distintas presentaciones del mismo alimento:

Lenteja Pardina Bio-paquete (500 g)

Lotes: 626021 y 125035 (consumo preferente 17/12/2026)

Lotes: 1026050 y 126089 (consumo preferente 17/12/2027)

Conservación: Temperatura ambiente

Lenteja Pardina Bio-paquete (500 g)

Lenteja Pardina Bio-saco (5 kg)

Lote: 825016 (consumo preferente 17/12/2026)

Lotes: 226076, 1026050 y 126089 (consumo preferente 17/12/2027)

Conservación: Temperatura ambiente

Lenteja Pardina Bio-saco (5 kg)

Lenteja Pardina Bio-saco (25 kg)

Lotes: 125142 y 426012 (consumo preferente 17/12/2026)

Lote: 226047 (consumo preferente 17/12/2027)

Conservación: Temperatura ambiente

Lenteja Pardina Bio-saco (25 kg)

Distribución

Según la información disponible, estos productos han sido distribuidos en Galicia, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que puedan haber llegado a otras comunidades.

La alerta ha sido comunicada a las autoridades autonómicas mediante el SCIRI para asegurar la retirada de los productos afectados del mercado.

Como medida de precaución, se recomienda que las personas con alergia al trigo que tengan estos productos en su domicilio se abstengan de consumirlos.

Las autoridades sanitarias han indicado que el consumo de estos productos no supone ningún riesgo para el resto de la población, limitándose el problema a quienes presentan alergias o intolerancias a estos cereales.