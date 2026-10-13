La hidrosección, una alternativa para los dolores de las manos

Una técnica mínimamente invasiva guiada por ultrasonido ofrece un alivio a largo plazo para los pacientes con síndrome del túnel carpiano con menos efectos secundarios que los esteroides, según un nuevo estudio de expertos del University College of Medical Sciences y del Hospital Guru Teg Bahadur en Delhi, ambos en India. Los datos se publican en Radiology, una revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

La hidrodisección nerviosa es una alternativa sin esteroides que consiste en la inyección cuidadosa de líquido alrededor del nervio afectado, guiada por ecografía, para liberarlo de las adherencias circundantes y mejorar su movilidad. Generalmente, la hidrodisección se utiliza junto con el tratamiento con esteroides, pero se sabe poco sobre su eficacia como tratamiento único.

Los investigadores evaluaron clínicamente a los pacientes mediante un sistema de escalas estandarizadas de síntomas, función y dolor. También evaluaron la zona del nervio mediano mediante ecografía a las cuatro, doce y veinticuatro semanas posteriores al tratamiento. Los tres grupos experimentaron una mejoría significativa a las cuatro semanas posteriores al tratamiento. Sin embargo, los beneficios de la hidrodisección se mantuvieron y continuaron mejorando durante los períodos de seguimiento posteriores.