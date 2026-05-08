Cuarentenas y hantavirus

La llegada del crucero MV Hondius a la isla de Tenerife ha devuelto al debate una cuestión que parecía archivada tras la pandemia de covid-19: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para limitar libertades individuales en nombre de la salud pública?

El brote de hantavirus detectado a bordo, con varios fallecidos, pacientes hospitalizados y pasajeros sometidos a seguimiento epidemiológico internacionaL, ha obligado a activar protocolos sanitarios excepcionales coordinados por la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas. La decisión de imponer cuarentenas preventivas a los pasajeros expuestos no es arbitraria. Responde a una lógica sanitaria, jurídica y ética que los sistemas democráticos llevan décadas construyendo para responder a emergencias infecciosas.

El hantavirus no es un virus cualquiera. Se trata de una zoonosis transmitida habitualmente por contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados. Sin embargo, la variante detectada en el crucero, la cepa Andes, presenta una característica especialmente preocupante: existen antecedentes documentados de transmisión entre personas, aunque limitada. Esa posibilidad modifica completamente el escenario.

Además, el contexto multiplica el riesgo. Un crucero es un espacio cerrado, con convivencia intensa, ventilación compartida y movilidad restringida. La experiencia del coronavirus demostró que los navíos pueden convertirse en auténticos laboratorios de propagación epidémica. Si a ello se añade que muchos pasajeros son internacionales y algunos desembarcaron antes de detectarse el brote, el riesgo deja de ser local para convertirse en transnacional.

La experiencia del covid demostró que los navíos pueden convertirse en laboratorios de propagación epidémica

En ese marco, las cuarentenas no solo son legales: probablemente son necesarias. La legislación española y el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS contemplan medidas restrictivas cuando existe una amenaza grave para la salud pública. Pero incluso en situaciones de emergencia existen límites claros. Toda restricción debe ser proporcional, temporal, basada en evidencia científica y sometida a supervisión. La ministra de Sanidad, Mónica García, insistió esta semana en que los pasajeros españoles serán trasladados a instalaciones especializadas del Hospital Gómez Ulla y permanecerán aislados durante el tiempo que determinen los criterios epidemiológicos europeos. La prioridad, explicó, es proteger tanto a los afectados como al conjunto de la población.

De ahí la extrañeza provocada por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la voluntariedad de la cuarentena para los pasajeros españoles del MV Hondius.

El verdadero desafío no es únicamente sanitario. También es político y social, porque las cuarentenas generan miedo, desgaste psicológico y tensiones sobre derechos fundamentales. La memoria reciente de la pandemia hace que cualquier medida restrictiva sea observada con recelo por una parte de la sociedad.

Precisamente por eso la transparencia y la coordinación resultan esenciales. Las autoridades deben explicar qué se hace, por qué se hace y durante cuánto tiempo. Porque en democracia, incluso en mitad de una crisis sanitaria, la confianza pública sigue siendo esencial para contener cualquier virus.