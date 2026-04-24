Muere un tercer paciente oncológico en Burgos por sobredosis de quimioterapia

Según la asociación, el paciente permaneció cinco meses en la UCI sin recibir el tratamiento adecuado tras el error, mientras que la familia, representada por el abogado Santiago Díez, impulsó una autopsia para que el caso pueda ser considerado un presunto homicidio imprudente.

Flores criticó la falta de respuestas institucionales, denunciando que no hubo disculpas ni dimisiones, y alertó de la “desprotección” de las víctimas. También cuestionó la gestión sanitaria y la ausencia de apoyo a las familias afectadas tras los fallecimientos.

Según el defensor del paciente, este permaneció cinco meses en la UCI sin recibir el tratamiento adecuado tras el error

La organización exige una investigación exhaustiva y urgente ante lo que considera un “monumental daño” causado por estas irregularidades sanitarias. Asimismo, reclama que la justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades derivadas de estos errores médicos. En este sentido, Flores lamentó que las instituciones hayan optado por “evitar el reconocimiento de los hechos” en lugar de proteger a los pacientes. También se preguntó si estos casos están siendo tratados como una prioridad, dada la gravedad de lo ocurrido.

Por último, insistió en la necesidad de depurar responsabilidades tanto a nivel político como sanitario y de reforzar los mecanismos de control para evitar que se repitan este tipo de errores en el sistema de salud.