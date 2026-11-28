La AESAN retira del mercado unos noodles por contener mostaza no declarada en el etiquetado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de unos noodles procedentes de Australia. El aviso afecta al producto Organic Soba Noodles, de la marca Hakubaku, y está dirigido específicamente a las personas con alergia a esta sustancia.

La alerta fue comunicada a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), tras la notificación de las autoridades sanitarias de Bélgica. La información ha sido trasladada al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para comprobar la retirada de los productos afectados de los establecimientos.

Producto afectado

Los datos facilitados por la AESAN son los siguientes:

Producto: Organic Soba Noodles

Marca: Hakubaku

Peso: 270 gramos

Fecha de consumo preferente: 1 de junio de 2028

Conservación: a temperatura ambiente

Origen: Australia

La distribución inicial del producto afectado se ha localizado en Cataluña, Madrid y País Vasco, aunque las autoridades no descartan que pueda haber sido redistribuido a otras comunidades autónomas.

Recomendación para las personas alérgicas

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a la mostaza que tengan este producto en casa que no lo consuman.

El organismo aclara que el consumo de estos noodles no supone ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta se limita a las personas que presentan alergia a la mostaza.