Los usuarios de las residencias de mayores reciben la vacuna frente al neumococo y al herpes zóster

La campaña de vacunación cuenta con un cronograma de actuación por centros sociosanitarios. El Ejecutivo gallego ha abordado este lunes en su reunión semanal del Consello un informe sobre esta iniciativa impulsada por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, en coordinación con el Servizo Galego de Saúde y la Dirección Xeral de Maiores y Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social e Igualdade.

La campaña, ha explicado la Xunta, pretende facilitar la vacunación de las personas residentes. El objetivo es contribuir a la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, a la reducción de las hospitalizaciones y complicaciones asociadas y a la merma de la morbimortalidad en este grupo de población.

Micromodelos de virus del herpes. | La Región

¿Qué vacunas son?

En concreto, se ofrecerá la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente (VNC20) a personas no vacunadas previamente, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades leves del tracto respiratorio superior hasta formas graves como neumonía, meningitis o sepse.

Asimismo, se ofrecerá la vacuna frente al herpes zóster a las personas que cumplieron 65 o 80 años desde la introducción de la vacuna en el calendario de inmunización para toda la vida en 2023, para reducir la carga de enfermedad y sus secuelas.